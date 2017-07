Hore! Ubuntu Akhirnya Sambangi Windows Store

REDMOND - Microsoft mengumumkan pada konferensi pengembang Build 2017 awal tahun ini bahwa Ubuntu akan menuju ke Windows Store dan sekarang Microsoft memenuhi janjinya dengan membawa distribusi Linux itu ke Windows Store.

Dilaporkan The Verge, Selasa (11/5/2017), Ubuntu sekarang sedang berjalan di versi sandbox di samping Windows 10 dan menawarkan utilitas baris perintah biasa sebagai instalasi mandiri dengan akses bersama ke file dan hardware dengan Windows 10.

Untuk menginstal Ubuntu, pengguna perlu menavigasi ke Control Panel dan pilih menu "Turn Windows features on or off". Di sana, Anda bisa memilih "Windows Subsystem for Linux", yang memungkinkan Ubuntu bekerja setelah melakukan booting ulang.

Sementara itu, distribusi Linux lain yang akan dibawa ke Windows Store selain Ubuntu adalah SUSE Linux dan Fedora. Namun, raksasa software itu menurut laporan Engadget belum mengatakan kapan waktunya pengguna bisa melihat dua distro Linux lainnya.