Unik, Netizen Twitter Ramai Sambut Hari Selasa

JAKARTA – Berbeda dari biasanya, hari ini, Selasa (11/7/2017), ada yang berbeda pada trending di Twitter. Netizen tampak ramai menyambut Selasa, meski tak ada perayaan atau peringatakan istimewa di hari tersebut.

Berdasarkan pantauan trending topic, tak sedikit netizen yang memiliki harapan pada hari ini. Sebagaimana yang ditulis beberapa akun berikut ini.

“Bismillah Salam slmt pagi selasa ceria. Sahabat Selamat beraktvts hr ini, semoga lncar & barokah, Aamiin Keep Smile Keep Heart Be Happy,” kata @FeriantiEcha.

Ada juga netizen yang baru menyadari bahwa hari ini adalah hari Selasa dan belum menginjak akhir pekan.

“Ya ampun baru hari Selasa,” ujar @escoaloplop.

Uniknya ada saja netizen yang menerjemahkan arti hari Selasa ini, yang men-tweet,”Selasa : SELalu Ada rasa sayang,” papar @Yuji_wijaya.

Topik hari Selasa tampak cukup kencang dikicaukan oleh netizen di Twitter. Berdasarkan pantauan terakhir, topik tersebut telah menyentuh angka sekira 7.781 tweet.