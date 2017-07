Rumah Baru, Bulan Saturnus Miliki Energi untuk Tampung 300 Juta Manusia

CALIFORNIA - Menurut sebuah penelitian, bulan Saturnus Titan memiliki energi yang cukup untuk menampung koloni sebanyak 300 juta orang.

Bulan seperti Bumi ini telah lama berujung sebagai rumah masa depan bagi kemanusiaan karena terlindungi dari radiasi ruang berbahaya dan tertutup cairan.

Para ilmuwan sekarang mengatakan, pendatang pertama bisa menggunakan peluruhan radioaktif bulan untuk menciptakan tenaga nuklir dan kemudian memasuki danau hidrokarbon untuk menghasilkan tenaga. Lautan di Titan terbuat dari metana cair yang bisa digunakan untuk mengisi bahan bakar roket.

Ilmuwan dari Planetary Science Institute and the California Institute of Technology melihat sumber energi yang bisa menghidupkan masa depan di planet aneh ini.

"Saya pikir jangka panjang, setelah Mars, Titan mungkin adalah tempat paling penting berikutnya yang orang akan memiliki kehadiran yang luas,"kata ilmuwan planet dari Johns Hopkins University di Maryland kepada New Scientist.

Titan, yang memiliki diameter 3.200 mil merupakan bulan terbesar kedua di tata surya dan lebih besar dari Planet Merkurius.

"Sebagai sumber untuk peradaban sel surya jangka panjang, Titan akan menjadi tempat yang sangat penting," kata Dr Lorenz.

Selain Bumi, Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya yang diketahui memiliki sungai, curah hujan dan laut. Tak hanya itu, Titan bahkan mungkin memiliki air terjun.

Untuk menghasilkan tenaga, penduduk perintis perlu menggabungkan asetilena dengan hidrogen untuk menghasilkan tenaga. Meskipun dalam teori Titan memiliki asetilen, para ilmuwan belum secara resmi menemukannya.

Selain itu, Saturnus juga menciptakan pasang surut yang kuat di Titan yang artinya bahwa turbin angin bisa digunakan untuk menghasilkan listrik.

"Kami yakin ada aliran cairan yang sangat kuat setiap hari Titan. Jika Anda menginginkan kekuatan yang bisa diandalkan yang Anda tahu akan bisa diakses, ke mana saya akan pergi," kata Dr Lorenz seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (12/7/2017).

Makalah tersebut menemukan bahwa jika peradaban masa depan bisa mendapatkan turbin angin di atmosfer bagian atas, mereka bisa menciptakan daya sepuluh kali lebih efektif dibandingkan turbin angin di Bumi. Namun, teknologi untuk mewujudkannya saat ini tak ada.

Meskipun Titan menerima seperseratus sinar matahari dari panel surya besar Bumi bisa menghasilkan banyak energi sekira 300 juta orang. Hal ini artinya mengubah 10% Titan menjadi peternakan surya.

Makalah ini juga mengemukakan bahwa tenaga air bisa menjadi sumber energi. Namun, Titan memiliki sedikit hujan kecuali hujan deras yang datang setiap beberapa dekade sekali.

Hal ini artinya, bisa sulit untuk menghasilkan tenaga karena danau dan lautan terbesar seringkali lebih rendah dibandingkan daratan. Dengan atmosfernya yang kental dan kaya akan kimia organik, Titan menyerupai versi beku dari Bumi beberapa miliar tahun yang lalu, sebelum kehidupan mulai memompa oksigen ke atmosfer Bumi.

Para ilmuwan percaya bahwa bulan sangat mirip dengan Planet Bumi sehingga mereka menggunakan Bumi sebagai model untuk mempelajari bagaimana iklim Titan berubah. Seperti di Bumi, iklim sebagian besar didorong oleh perubahan jumlah sinar matahari yang datang bersamaan musim, meski musim di Titan kira-kira tujuh tahun di Bumi.

Tak hanya itu, bulan Saturnus juga ditemukan memiliki turbin angin di atmosfernya yang meniru sebuah proses di planet Bumi. Air Bumi biasa, H2O akan menjadi beku padat di Titan di mana suhu permukaannya -180 derajat Celsius.