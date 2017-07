Heboh, Jasad Alien Bertubuh Kecil dalam Pengujian

NAZCA - Benda berbentuk humanoid kecil dikatakan merupakan yang terbaru dari sejumlah mumi alien yang dicurigai ditemukan di sebuah makan di Nazca, Peru.

Pada Juni 2017, Express.co.uk melaporkan klaim sebuah jasad non-manusia berjari tiga, yang sekarang dikenal sebagai Maria oleh tim peneliti, telah ditemukan di kawasan bersejarah. Sekarang, secara sensasional telah diklaim ada sejumlah benda asing, termasuk spesies yang berbeda ditemukan di makam yang sama.

Penyelidik UFO dikatakan sekarang memiliki akses ke semacam tubuh alien, yang konon menurut berbagai teori konspirasi dipegang oleh pemerintah Amerika Serikat (AS).

Situs berita alternatif Gaia.com, yang mengklaim telah menyelidiki penemuan untuk serangkaian dokumenter online mengumumkan, temuan tambahan dalam video preview baru berjudul, 'Unearthing Nazca, update three, Examination of a New Body'.

Preview baru menunjukkan apa yang tampaknya merupakan tes ilmiah dan analisis yang dilakukan pada humanoid kecil tanpa kepala baru yang diberi nama Victoria oleh tim. Gaia.com bahkan mengklaim kemungkinan spesies alien yang berbeda.

"Tubuh lain dari Nazca sekarang sedang diselidiki. Meskipun serupa dengan beberapa cara untuk 'Maria', spesimen ini tampaknya merupakan spesies yang sama sekali berbeda," bunyi pengumuman dalam halaman Facebook-nya yang dikutip dari Express.co.uk, Rabu (12/7/2017).

Sebuah uraian promosi untuk video tersebut mengatakan, "Konfirmasi karbon yang berasal dari tes independen kedua pada tubuh yang bernama Maria telah masuk. Kami juga belajar bahwa ia tak sendiri. Tim telah mendapatkan laporan tentang mayat-mayat kecil yang ditemukan di kuburan yang sama".

"Kami mengikuti ujian salah satu makhluk ini, bernama Victoria. Ia memiliki fitur yang mirip dengan Maria namun tampaknya merupakan spesies yang berbeda," lanjutnya.

Dalam video update, narator tersebut berkata, "Mayat yang lebih kecil juga ditemukan di makam yang sama dengan Maria tapi tim tersebut tidak diizinkan untuk mengambil sampel tapi kemudian mereka mendengar kabar bahwa ada mayat lain yang muncul. Jaime Maussan, yang mengatakan bahwa ia telah menjadi jurnalis investigasi selama lebih dari empat dasawarsa terdengar mengatakan bahwa mereka adalah mayat alien yang sebenarnya".

Laporan tersebut muncul saat skeptis mengumumkan keputusan mereka bahwa Maria kemungkinan menjadi hoax.

Maussan sebelumnya menyatakan bahwa penemuan Maria sebagai salah satu penemuan terpenting abad ke-21. Namun, hal itu langsung dibantah sebagai hoax oleh peneliti yang lebih skeptis.