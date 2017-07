'Street Fighter IV: Champion Edition' Akhirnya Sambangi iOS

JAKARTA - Game mobile ‘Street Fighter IV: Champion Edition’ akhirnya tersedia untuk pengguna iOS melalui toko aplikasi App Store. Sebelumnya, perilisan game ini sempat tersendat dikarenakan adanya masalah.

‘Street Fighter IV: Champion Edition’ membawa 25 karakter dengan tambahan enam karakter yang akan dihadirkan pada sebuah update di masa mendatang. Selain itu, Capcom juga turut membawakan kontroler MFi dan tampilan wide screen.

Mengutip halaman Phone Arena, Rabu (12/7/2017), mode pertarungan di game ini tersedia dalam dua versi yakni arcade dan multiplayer. Dengan demikian, pengguna bisa melawan pemain lain di seluruh dunia melalui sambungan wifi.

Jika Anda cukup mengenal permainan ‘Street Fighter’, kontroler yang dihadirkan Capcom akan terlihat sama dengan di versi PC dan konsol.

Sayangnya, ‘Street Fighter IV: Champion Edition’ tak tersedia secara gratis. Anda harus merogoh kocek senilai USD4,99 (sekira Rp66 ribu) saat mengunduhnya. Pihak Capcom merekomendasikan permainan ini dijalankan di iOS 10.

Beberapa handset yang telah mendukung permainan tersebut antara lain iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, dan iPhone 7 Plus.

Sedangkan perangkat lain yang juga mendukungnya ialah iPod Touch (generasi ke-6), iPad (2017), iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini Retina, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Pro (9.7-inch), dan iPad Pro (12.9-inch).

Sementara itu berdasarkan pantauan di Play Store, ‘Street Fighter IV: Champion Edition’ tampaknya masih belum tersedia. Belum ada informasi apakah game ini juga akan tersedia di perangkat Android.