Perhatikan Tata Bahasa Inggris, jika Tak Ingin Alami Hal Ini

JAKARTA – Banyak pengguna media sosial yang senang menggunakan bahasa asing dalam mem-posting pesan mereka. Salah satu bahasa yang sering digunakan antara lain bahasa Inggris.

Namun, Anda perlu memerhatikan betul jika ingin mem-posting pesan-pesan dalam bahasa Inggris. Karena jika salah pengejaan atau grammar yang digunakan tidak tepat, maka makna yang ada dalam pesan itu pun akan bebeda.

Seperti sejumlah posting-an pengguna media sosial berikut ini, yang menggunakan bahasa Inggris, namun sayangnya tulisan mereka masih ada yang keliru. Demikian seperti dinukil dari laman Daily Mail.

Salah satu contoh seperti pesan, “Dude, me and nick are about to go to a Giants game! Box seats wanna go??” demikian pesan yang disampaikan Trevor. Sang teman pun membalas dengan menuliskan “Nick and I...”

Tujuan dari teman Trevor mengatakan demikian untuk memperbaiki struktur kalimat bahasa Inggris yang digunakan Trevor. Sebab, seharusnya kata ‘me’ diubah menjadi ‘I’. Akibat koreksi tersebut, Trevor pun membatalkan ajakan pada temannya itu.

Selain itu, contoh lain status Facebook dengan penggunaan bahasa Inggris yang kurang tepat yakni pada status yang berbunyi, “Don’t wear black people.” Jika diartikan, makna dari kalimat tersebut yakni ‘jangan menggunakan orang hitam’.

Padahal maksud dari kalimat tersebut ingin menyampaikan, jangan menggunakan warna hitam. Kurangnya tanda baca seperti koma pun, bisa mengubah arti itu sendiri.

“Ladies and gentlemen, this is why commas are a huge benefit to the English language,” ujar salah seorang komentar dalam Facebook tersebut. (afr)