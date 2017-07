TOP TECHNO: Ngakak.. Motor Tak Diambil 3 Tahun, Biaya Parkir Reza Oktovian Rp10,5 Juta

3 Tahun ga pernah ketemu Blanky. sebelum punya ini semua, Blanky lah yang nemenin gua kemana-mana. dari ngeMC, ngurus EO, bangun Channel YouTube, etc. jadi yang ada di QnA gua sama @ariefmuhammad yang pas belum jadi anak anjing, masih nae motor "teketeketek", ya ini lah sosoknya. lalu semalem pulang Meeting nebeng @nikojuniuss terus pas parkir ketemu Blanky. tanya dong sama petugasnya...bill parkirnya 10jutak. anjing:') ***FOR SALE: BLANKY HARGA Rp. 12.750.- SAJA Status Blanky: - Total kecelakaan 0 - Total abis bensin 7 kali - Total ban bocor 1.437.981 kali - Total bill Parkir Rp. 10.500.000.- #TheLegendOfBlanky #BlankyDanSarangLabaLabos #✨

