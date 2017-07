Bulan Saturnus Disebut-sebut sebagai Rumah Baru Manusia, Benarkah?

JAKARTA – Mungkinkah Bumi akan digantikan dengan planet baru? Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa bulan Saturnus dapat menampung 300 juta manusia.

Para ilmuwan mengatakan, manusia pertama yang datang bisa menggunakan peluruhan radio aktif bulan untuk menciptakan tenaga nuklir dan kemudian memasuki danau yang mengandung hidrokarbon untuk menghasilkan tenaga.

Lautan di Titan sendiri terbuat dari metana cair yang bisa digunakan untuk mengisi bahan bakar roket. Bulan yang menyerupai Bumi ini telah lama diklaim sebagai rumah masa depan bagi manusia, karena terlindung dari radiasi ruang berbahaya dan tertutup cairan.

Saturnus Titan juga diduga memiliki sumber energi yang dapat menghidupkan masa depan di planet aneh tersebut. Hal itu diungkapkan oleh ilmuwan dari Planetary Science Institute and the California Institute of Technology.

"Saya pikir jangka panjang, setelah Mars, Titan mungkin adalah tempat paling penting berikutnya yang orang akan memiliki kehadiran yang luas," ungkap ilmuwan planet dari Johns Hopkins University di Maryland kepada New Scientist.

Penelitian ini juga memaparkan bahwa tenaga air bisa menjadi sumber energi. Namun, Titan memiliki sedikit hujan kecuali hujan deras yang datang setiap beberapa dekade sekali.

"Kami yakin ada aliran cairan yang sangat kuat setiap hari di Titan. Jika Anda menginginkan kekuatan yang bisa diandalkan yang Anda tahu akan bisa diakses, ke mana saya akan pergi," kata Dr Lorenz seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (12/7/2017).

Ilmuwan percaya bahwa bulan tersebut sangat mirip dengan Bumi, sehingga mereka menggunakan Bumi sebagai model untuk mempelajari bagaimana iklim Titan berubah seperti di Bumi.