Google Home Kini Dukung Unggahan Google Play Music

CALIFORNIA - Google Play Music adalah salah satu layanan yang serbaguna, bahkan dukungan yang hadir pada tier gratis, yang memungkinkan pengguna dapat mengunggah hingga 50.000 file MP3 penggunanya yang kemudian dapat didengarkan melalui streaming layanan Google Play Music ini.

Seperti diketahui, Google Home saat ini hanya memungkinkan penggunanya untuk streaming music dari permintaan koleksi musik. Namun, tampaknya hal tersebut sudah tidak menjadi berlaku lagi. Dilansir dari GSM Arena, Kamis (13/7/2017), dukungan untuk streaming music yang dibeli dan diunggah secara pribadi ke layanan ini telah diluncurkan untuk semua pasar yang tersedia.

Hal ini merupakan hal baik bagi para pengguna yang menikmati streaming music yang diunggah secara pribadi oleh para penggunanya.

Jika pengguna berada pada Google Play Music di tier gratis, prioritasnya akan ditempatkan pada konten yang dibeli dan diunggah saat pengguna meminta Google Home untuk memutar musik, sementara pelanggan All-Access akan selalu memainkan musik dari pustaka musik di Google, kecuali pengguna memberikan instruksi khusus seperti ‘play (artis/judul lagu) from my library’ atau ‘play my (nama daftar putar) playlist’.

Namun, dalam pembaruan dukungan ini Google Home juga memiliki keterbatasan dalam memainkan musik jika Google Music bukanlah layanan musik awal penggunanya.