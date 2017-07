Gila, Game Ini Paling Sulit untuk Ditaklukkan

JAKARTA – Siapa yang tidak suka untuk bermain game? Semua orang pasti menyukai game, baik anak-anak sampai orang dewasa. Dalam game, tidak jarang ada sejumlah tantangan yang perlu Anda hadapi. Hal itulah yang akan membuat permainan anda menjadi sulit.

Seperti deretan game berikut ini yang dinyatakan sebagai yang paling sulit dunia. Seperti dinukil dari berbagai sumber oleh Okezone.

‘Broken Sword: The Shadow of The Templars’

Permainan ini adalah sebuah game yang bercerita tentang turis asal Amerika yang berkunjung ke Paris. Dalam kunjungan tersebut terdapat perjalanan yang menegangkan. Games ini menjadi salah satu yang paling sulit karena Anda harus bisa memecahkan berbagai tantangan yang ada.

‘Battletoads’

Game yang satu ini juga masuk sebagai game paling sulit di dunia, karena game ini menawarkan banyak tantangan yang perlu Anda hadapi untuk melewati rintangan tersebut.

‘Super Meat Boy’

Karakter bertubuh merah menjadi ikon pada game yang satu ini. Bersiapkan merasa frustasi karena game ini menjadi salah satu yang paling sulit untuk ditaklukkan.

‘Microsoft Flight Simulator’

Bagi Anda yang suka dengan dunia penerbangan, mungkin anda bisa mencoba memainkan games yang satu ini. Namun jangan salah, pasalnya game ini juga sulit untuk anda taklukan.

‘Minesweeper’

Selain itu, juga terdapat ‘Minesweeper’ yang menjadi salah satu game paling sulit untuk Anda taklukkan. Game ini cocok dimainkan jika Anda senang dengan tantangan. (afr)