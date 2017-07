Isi Konten Olahraga, Snapchat Gandeng Formula One

CALIFORNIA - Formula One mengumumkan sebuah kemitraan baru dengan Snap Inc untuk membawa tampilan behind the scene di ‘Pinnacle of Motorsports’ via platform editorial Snapchat, Discover.

Menurut keterangan pers di Formula1.com, kemitraan akan dimulai akhir pekan ini dengan Grand Prix Inggris di Silverstone Circuit. Foto dan video yang diambil oleh penggemar akan dikurasi oleh tim editorial Snapchat Our Stories dan disajikan untuk dunia.

"Our Stories memungkinkan Snapchatters di acara yang sama untuk menyumbang perspektif unik mereka melalui video dan foto Snap ke satu koleksi Stories, menangkap atmosfer dan kegembiaraan," kata Formula One seperti dikutip dari Digital Trends, Jumat (14 /7/2017).

Baik Formula One dan Snapchat tampak sangat senang dengan kemitraan ini. "Kami ingin bekerja sama dengan organisasi olahraga paling ikonik di dunia, yang dicintai oleh komunitas penggemar global bergairah dan sangat terlibat dan bekerja dengan Formula One berada di bagian atas daftar keinginan kami untuk waktu yang lama," kata Vice President Snap.

Selain Grand Prix Inggris, kemitraan ini akan berlangsung melalui balapan lain di musim ini, termasuk Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, dan Abu Dhabi.