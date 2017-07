Setelah Menyeberang, Gadis Kecil Ini Lakukan Hal Mengejutkan

JAKARTA – Selain terkenal dengan beragam kuliner dan wisata khasnya, Jepang juga terkenal dengan budaya mendidik anak-anaknya yang beranjak dewasa.

Dari mulai mematuhi peraturan di rumah hingga sopan santun terhadap orang yang lebih tua walaupun tak mengenal siapa mereka.

Seperti yang dilakukan anak kecil dalam video viral yang diunggah oleh akun Facebook bernama ‘Kehidupan di Jepang’ ini, seorang anak kecil perempuan terlihat sedang menyeberang. Tak seperti anak pada umumnya, sehabis melewat zebra cross ia langsung menundukkan kepalanya seraya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan jalan untuk menyeberang.

Netizen yang melihat hal ini berdecak kagum atas apa yang dilakukan anak tersebut, dan tentunya menyanjung orang tuanya yang mengajarkan anaknya untuk berperilaku baik kepada semua orang.

“Salut atas ajarannya, tahu terima kasih, ini namanya negeri yang berbudaya tinggi. They tach respect to other, Salut,” Hans Kris.

“Salut ya, itulah kenapa di sana ortu pada berani melepas anak berangkat ke sekolah sendirian,” Muhammad Afif.

“Yang bawa mobil juga mantap liat ada yang angkat tangan di zebra cross lgsg berhenti,” Achong Hendri.