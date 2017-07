Miris, Orang Inggris Gunakan Wifi Justru untuk Menonton Film Porno

INGGRIS – Fasilitas wifi seharusnya bisa digunakan secara bijak oleh masyrakat. Namun, hasil survei yang dilakukan oleh 15.532 orang remaja di 15 negara telah menemukan fakta baru. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa 84% dari orang Inggris menggunakan fasilitas wifi umum untuk keperluan pribadi. Bahkan, hal tersebut berisiko terhadap informasi pribadi mereka.

Seperti dinukil dari laman Independent, dua dari tiga orang Inggris berpikir bahwa informasi yang mereka miliki sudah aman ketika menggunakan wifi umum. Sementara itu, 55% mereka tidak bisa menjawab apakah wifi publik aman atau tidak.

“Terdapat perangkat yang membagi antara apa yang masyarakat pikirkan yakni aman atau berbentuk pribadi ketika mereka menggunakan wifi umum,” ungkap Nick Shaw, selaku Vice President and General Manager of Norton by Symantec.

Orang-orang London kebanyakan lebih senang membukan konten berbau pornografi. Bahkan, mereka cenderung menonton konten tersebut di tempat umum, seperti hotel, tempat liburan, kafe, restoran, sampai di transportasi umum.

“Bahkan jika Anda tidak aktif dalam membangun informasi tersebut. Namun peragkat Anda mungkin bisa melakukan hal tersebut. Sehingga bisa terkoneksi secara langsung,” tambahnya. (afr)