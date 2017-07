Sadis, Ini Deretan {Gamer} ‘{Dota 2}’ dengan {Skill} Dewa

JAKARTA – Meski game mobile mulai banyak berkembang, eksistensi game online yang dioperasikan dengan PC masih banyak digandrungi para gamer. Selain dukungan multiplayer, game PC juga memberikan pengalaman yang lebih dibanding game mobile.

Salah satu game online yang banyak dimainkan para gamer yakni ‘Dota 2’. Game ini merupakan sequel dari ‘Defense of the Ancients mod pada Warcraft 3: Reign of Chaos’ dan ‘Warcraft 3: The Frozen Throne’.

Tak hanya dijadikan sebagai hobi, jika ditekuni dengan serius, bermain game juga kini menjadi salah satu ladang bisnis. Gamer bahkan rela menghabiskan waktunya untuk mendapatkan rating tinggi (MMR) pada game ‘Dota 2’ demi eksistensinya di dunia game online. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 5 gamer ‘Dota 2’ dengan skill dewa.

DC.Abed

Gamer asal Filipina ini memulai debutnya pada 2014. Dengan skill-nya yang profesional, ia mampu meraih MMR hingga 10.024.

OG.ana

Demi karier profesionalnya, gamer asal Australia ini rela pindah ke China pada 2015. Kini, OG.ana bermain untuk tim OG dan memiliki nilai MMR hingga 9.656.

Newbee.Sccc

Gamer ‘Dota 2’ asal China ini mampu meraih nilai MMR hingga 9.356. Sebelumnya, ia merupakan tentara di negaranya dan mengabdi selama tiga tahun.

VP.Ramzes666

Meski terbilang muda dengan usia 18 tahun, VP.Ramzes666 mampu menjadi gamer profesional. Pemuda asal Rusia ini mampu meraih nilai MMR hingga 9.121.

iG.V.Paparazi 灬

Nama iG.V.Paparazi 灬 makin populer sejak mengikuti turnamen DLC 2017. Berkat skill-nya, ia mampu mendapatkan nilai MMR hingga 9.047.