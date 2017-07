Mirip Age of Empires, Game Art of War 3 Sajikan Pertempuran Berebut Wilayah

SOLO – Art of War 3: Global Conflict merupakan game strategi yang diproduksi oleh Gear Games, sebuah perusahaan game asal Rusia. Art of War 3 merupakan seri dari game Art of War, yang mengusung permainan mirip seri Age of Empires.

Art of War 3 memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan seri sebelumnya. Salah satunya yakni kualitas pada grafik visualnya. Kini, Art of War 3 telah tersedia di Android dan telah di-download lebih dari satu juta kali.

Dikutip dari Idntimes, kira-kira apa saja hal menarik yang bisa kita temukan dalam games ini? Simak yuk.

Ada 3 Jenis Pertempuran yang Berbeda

Tiga jenis pertempuran yang ada pada game ini tidak akan membuat Anda bosan ketika memainkannya. Tiga jenis permainan yang tersedia yakni turnamen, perang dunia, dan juga misi.

Namun, untuk memainkan tiga jenis permainan ini Anda harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, Turnamen Anda harus bisa memainkannya dengan syarat pangkat yang Anda miliki adalah Mayor Kelas II. Selain itu, Anda juga bisa bertempur dengan pilihan misi tertentu yang dibedakan menjadi dua tingkat kesulitan, yakni normal dan hard.

Fitur Multiplayer

Anda dapat membuat akun lebih dari satu. Sebanyak dua akun dalam satu perangkat sekaligus akan membuat permainan ini begitu seru. Hal menariknya, adalah dalam setiap pembuatan akun, Anda tidak memerlukan email, Anda hanya perlu berpangkat Mayor Kelas II saja.

Dalam game ini tentu terdapat klan, yang nantinya hanya satu akun yang bisa bergabung dengan klan. Tak hanya itu, dua akun yang Anda miliki nantinya akan memiliki faksi yang berbeda.

Terdapat Papan Peringkat Pemain di Setiap Jenis Pertempuran

Anda bisa melihat peringkat di berbagai jenis pertempuran. Jika Anda sudah masuk ke dalam klan, bisa juga melihat peringkat klan dalam berbagai jenis pertempuran. Tak hanya itu, Anda bisa melihat peringkat dalam klan.

Anda bisa melihat peringkatmu dalam klan. Di antaranya adalah peringkat berdasarkan bintang klan, perngaruh terhadap klan, bintang mingguan, dan jumlah bintang yang Anda miliki.

Banyak Variasi Room Chat

Permainan ini juga difasilitasi dengan akses komunikasi dengan pemain lainnya. Tanpa ada fasilitas room chat tentu akan begitu membosankan kan. Art of War 3 menyediakan ruang untuk mengobrol yang dikelompokkan menjadi lima, yakni obrolan umum, nasional, faksi, pribadi, dan klan.

Obrolan umum merupakan ruang mengobrol para pemain game dari berbagai belahan dunia. Oleh karena game ini berasal dari Rusia, jadi tak heran hampir sebagian orang Rusia lah yang akan memenuhi ruang obrolan ini.

Tak perlu khawatir jika belum memahami alur permainan dan cara-cara untuk memenangkannya. Anda bisa memanfaatkan kolom email atau chat room yang tersedia (yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya). Selain fasilitas chat room, Anda juga bisa mengandalkan kolom email untuk dapat memperoleh balasan dari pihak game ini. Anda hanya perlu menulis apa yang belum dipahami dan menulis pesannya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Rusia.