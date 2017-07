Duh! Dapat Protes dari Portal Berita, Facebook Buat Fitur Berlangganan

JAKARTA – Jejaring sosial raksasa Facebook kini sedang menguji fitur untuk produk berita berbasis langganan. Campbell Brown, selaku kepala kemitraan berita di Facebook, mengungkapkan hal tersebut.

Rencananya, layanan tersebut meliputi pemasangan paywall yang akan memotong non-subscriber setelah pengguna mengakses 10 artikel.

"Salah satu hal yang kami dengar di pertemuan awal kami dari banyak surat kabar dan penerbit digital adalah, ‘Kami menginginkan produk berlangganan - kami ingin dapat melihat papan iklan di Facebook.' Dan itu adalah sesuatu yang kita lakukan sekarang. Kami meluncurkan produk berlangganan," kata Brown, seperti dikutip dari CNET, Rabu (19/7/2017).

Seiring semakin banyaknya pembaca berita online, surat kabar telah mengalami penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan iklan yang rendah. Hal ini mengakibatkan kontraksi industri yang dramatis. Penerbit surat kabar dan Associated Press telah lama menyalahkan Google dan situs agregasi berita lainnya karena kesengsaraan mereka.

Facebook berencana mulai menguji pendekatan meteran pada Oktober, mungkin akan dibangun di atas fitur trending topic. Gagasan tentang paywall telah berjalan beberapa saat dan ditujukan untuk menenangkan organisasi berita yang mengeluh memiliki sedikit kontrol atas artikel mereka di Facebook.

Misi Facebook ini tak jauh berbeda dengan pendekatan yang banyak dilakukan surat kabar Amerika Serikat (AS) terkait konten digital. Surat kabar seperti The New York Times, Washington Post, dan Los Angeles Time juga telah menetapkan rencana pembayaran yang terukur di mana pembaca memiliki akses ke sejumlah artikel gratis sebelum diundang untuk berlangganan.