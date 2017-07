Tantang Go-Jek & Grab, Aplikasi Atrans Tawarkan Layanan Ojek Online

JAKARTA - Persaingan bisnis di layanan transportasi online sepertinya akan semakin ramai menyusul munculnya aplikasi Atrans. Aplikasi tersebut merupakan besutan PT. Angelita Trans Nusantara, yang merupakan perusahaan jasa rental mobil konvensional. Dalam aplikasi ini, Atrans turut menyediakan Trans Ojek, layanan pemesanan ojek on-demand seperti yang ditawarkan GO-JEK, Grab, maupun Uber.

Menurut Managing Director Atrans, Arynto C. Samudro, pada awalnya Atrans merupakan perusahaan rental mobil yang menerima pesanan melalui telefon. Namun seiring perkembangan zaman, Atrans mulai beralih memanfaatkan teknologi untuk menerima pesanan karena melihat hampir semua orang memiliki smartphone.

“Kenapa kita enggak bikin aplikasi? Aplikasi itu kita lengkapi dengan layanan lain. Ada Trans Ojek, Trans Car, Trans Hour-Rent, Trans Food, Trans Send, Trans Box dan Trans Day-Rent. Layanan utama kami tetap rental mobil, cuma kami lengkapi dengan adanya ojek. Sekarang sistem ojeknya masih point to point. Ke depannya, sistem ojek akan sama seperti rental. Bisa sewa ojek per jam,” jelas Arynto kepada Tech in Asia Indonesia.

Belum Tentukan Tarif

Mengenai tarif Trans Ojek untuk hitungan jam, Arynto mengaku belum bisa memastikannya. Saat ini ia tengah menghitung tarif tersebut bersama tim IT mereka. Ia berharap tarif Trans Ojek per jam sudah bisa ditentukan dalam satu atau dua bulan ke depan.

“Untuk motor kita belum tentukan berapa harganya. Saya harus pelajari dulu. Mitra ojek yang gabung ke kami, setiap hari ada data perjalanannya dalam satu trip. Kalau jarak berbanding dengan waktu, ketemunya berapa, dari situ baru kita tentukan. Jangan sudah muter-muter Jakarta, cuma bayar Rp50 ribu, kasihan ojeknya,” ucapnya.

Sebagai perbandingan, Arynto mengatakan tarif sewa mobil di Atrans saat ini sebesar Rp80 ribu per jam untuk perjalanan dalam kota. Sedangkan untuk perjalanan luar kota, dipatok Rp150 ribu per jam.

Bersaing Lewat Pengembangan Aplikasi

Dalam perkembangan zaman belakangan ini, Arynto melihat Atrans tak melulu hanya bersaing dengan perusahaan rental mobil konvensional. Mereka juga harus bersaing dengan pengembang aplikasi yang menggandeng penyedia jasa rental mobil konvensional.

Saat ini, ada aplikasi seperti DOcar yang menyediakan layanan pemesanan rental mobil melalui aplikasi. Atau HipCar, aplikasi yang memungkinkan penggunanya meminjam mobil mitra HipCar tanpa harus bertatap muka. Karena itu, Atrans meluncurkan aplikasi demi menjaga pelanggan mereka tetap setia menggunakan layanan mereka. Demikian dilansir Techinasia.

“Pelanggan kita sudah ada dari rental sebelumnya. Kita kembangkan saja dari aplikasi. Kita infokan lewat sebar brosur, blast SMS, berikan promo-promo supaya masyarakat lebih mengenal. Karena setahu saya, kompetitor lain bukan perusahaan rental, tapi perusahaan aplikasi. Kita kebalikannya, dari rental bikin aplikasi. Kompetitor kita aplikasi yang menggandeng rental untuk pemenuhan unit mereka. Kita unit sudah ada, cuma mengembangkan aplikasi,” tuturnya.