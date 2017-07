OKEZONE STORY: Drop Out dari Missouri University, Jack Dorsey Sukses Populerkan Twitter

JAKARTA – Jejaring sosial Twitter menjadi satu aplikasi yang digandrungi oleh pengguna smartphone setelah Facebook. Aplikasi yang lekat dengan warna biru muda ini dirancang pengusaha muda Amerika Serikat, Jack Dorsey.

Jack Dorsey terlibat dalam pengembangan web saat menjadi mahasiswa dan mendirikan Twitter pada 2006. Sejak saat itu, Dorsey menjabat sebagai CEO, ketua dewan pengurus, dan dewan eksekutif Twitter. Tak hanya Twitter, ia juga meluncurkan platform pembayaran online, Square, pada 2010.

Jack Dorsey tumbuh di St Louis dan mulai tertarik pada komputer dan komunikasi sejak usia dini. Ia mulai memprogram saat masih menjadi siswa di Bishop DuBourg High School.

Dorsey merasa tertantang untuk mengoordinasikan sopir taksi, pengiriman, dan armada kendaraan lainnya yang diperlukan untuk tetap berkomunikasi konstan dan real-time satu sama lain. Saat berusia 15 tahun, Dorsey membuat software pengiriman yang masih digunakan oleh beberapa perusahaan taksi hingga kini.

Setelah menempuh studi secara singkat di Missouri University of Science and Technology, Dorsey pindah ke New York University. Seperti Bill Gates, Steve Jobs, dan Mark Zuckerberg, Dorsey didepak (drop out) dari kampusnya.

Sebagai gantinya, Dorsey pindak ke Oakland, California dan memulai usaha yang menawarkan software pengiriman melalui Web pada 2000. Tak lama memulai perusahaannya, Dorsey menemukan gagasan untuk sebuah situs yang menggabungkan jangkauan software pengiriman dengan pesan instan.

Dorsey mendekati perusahaan yang disebut Odeo untuk menerapkan konsepnya. Kepada Odeo, Dorsey mengatakan, “Bagaimana jika Anda bisa berbagi status dengan semua teman Anda dengan mudah, jadi mereka tahu apa yang Anda lakukan?” kata Biz Stone, mantan eksekutif Odeo menceritakan Dorsey.

Dorsey, Stone, dan pendiri Odeo Evan Williams memulai sebuah perusahaan baru yang disebut Obvious, yang kemudian berkembang menjadi Twitter. Dalam dua minggu, Dorsey membangun sebuah situs sederhana di mana pengguna dapat segera mengirim pesan singkat sebanyak 140 karakter atau kurang, yang dikenal dalam bahasa Twitter sebagai ‘tweet’.

Pada 21 Maret 2006, Jack Dorsey mem-posting tweet pertama di dunia, "Hanya menyiapkan Twitter saya." Kemudian Dorsey dinobatkan sebagai chief executive officer perusahaan tersebut. Selanjutnya, Evan Williams menggantikan Dorsey sebagai CEO Twitter pada Oktober 2008 dan Dorsey tetap sebagai chairman perusahaan.

Twitter pada awalnya dicemooh oleh beberapa orang sebagai alat yang dangkal dan egois untuk menyiarkan hal-hal kecil dalam kehidupan mereka ke publik. Pada masa-masa awal, situs ini juga sering mengalami gangguan layanan. Tapi ketika selebriti dan CEO mulai mem-posting tweet, Twitter tidak lagi menjadi sasaran lelucon banyak orang.



Pada 2010, Twitter memiliki lebih dari 105 juta pengguna, dengan tweet sekira 55 juta kali dalam sehari.



Dorsey, bagaimanapun, telah mengarahkan pandangannya pada proyek lain. Dia menjadi investor di perusahaan jejaring sosial Foursquare dan meluncurkan usaha baru, Square, yang memungkinkan orang menerima pembayaran kartu kredit melalui perangkat mungil yang terhubung ke ponsel atau komputer mereka. Jejaring sosialnya, Twitter juga turut merevolusi cara orang dalam berkomunikasi.