Prihatin! Perang Tarif Data, Indosat Ooredoo Surati Kominfo

JAKARTA – Atas dasar kondisi persaingan usaha di sektor telekomunikasi, khususnya pada layanan data yang dianggap tak lagi menyehatkan operator, Indosat Ooredoo telah melayangkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dalam surat itu, operator terjebak dalam perang tarif yang berbahaya bagi keberlangsungan industri telekomunikasi. Menurut Indosat Ooredoo, tingkat harga layanan komunikasi data di Indonesia sudah sangat rendah dan jauh di bawah harga layanan sejenis di negara lain.

Sehingga, ada tekanan persaingan yang bebas tanpa regulasi yang memaksa operator untuk menjual layanan data dengan tarif di bawah biaya produksi secara terus menerus. Situasi ini mengakibatkan imbal hasil yang diperoleh dari kegiatan penyediaan layanan tidak memadai sehingga mengurangi kemampuan operator untuk mempertahankan kualitas layanan.

Perusahaan mengungkapkan, dalam jangka panjang hal ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup operator. “You have to start discussion now. Yang kacau, kualitas kacau, investasi akan dikurangi, yang akan jadi korban pengguna,” kata CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli di Gedung Indosat, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Apa yang kemudian membuat Indosat Ooredoo mendorong regulasi tarif batas bawah ialah perencanaan yang dipersiapkan hingga beberapa tahun ke depan. Trigger (pemicu) dimulai pada saat perencanaan untuk 2018 hingga 2020, di mana trafik terus bertambah dan perlu adanya regulasi yang mengatur tarif batas bawah tersebut.

“Kami mengusulkan agar pengawasan terhadap tarif batas bawah dilakukan secara ex-post dan dilakukan periodik setiap kuartal. Operator diwajibkan untuk menghitung yield data (total pendapatan data dibagi dengan total trafik data) selama satu kuartal dan melaporkannya kepada BRTI. Model pengawasan sederhana seperti ini akan memudahkan pengawasan mengingat skema tarif layanan data yang diterapkan operator sangat beragam,” jelas Alex.

Sanksi diberikan kepada operator yang tidak mematuhi aturan tarif batas bawah dalam bentuk peringatan, pengenaan denda, pengurangan hak untuk melakukan promosi, sampai pada larangan melakukan promosi.

Dengan adanya aturan batas bawah, maka yield operator akan membaik. Dampaknya adalah perbaikan kinerja operator yang juga akan meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk pendapatan pajak maupun bukan pajak (BHP Telelekomunikasi dan kontribusi USO).

Meskipun ditetapkan tarif batas bawah, namun operator ingin tetap diperbolehkan untuk menawarkan tarif promosi (lebih rendah dari batas bawah) dengan durasi terbatas. Jangka waktu (durasi) maksimal bagi operator dalam memberlakukan tarif promosi juga ditetapkan oleh Pemerintah dan berbeda untuk operator dominan dan non-dominan.