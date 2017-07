Yuk, Kenalan dengan Marshall McLuhan, sang Visioner Peramal Kehadiran Internet

JAKARTA - Sosok Marshall McLuhan dijadikan Google sebagai Doodle hari ini. Lantas sebenarnya siapa sosok Marshall McLuhan?

Menurut laman Cnet, hampir 30 tahun sebelum Word Wide Web ditemukan, Marshall McLuhan sudah memprediksi teknologi web tersebut. Selain memprediksi kehadirannya, ia juga sudah memikirkan dampak teknologi tersebut.

McLuhan menjadi terkenal pada 1960-an dengan mengusung teori bahwa masyarakat dibentuk oleh teknologi dan cara informasi dibagikan. Google Doodle pada Jumat (21/7/2017), merayakan ulang tahun ke-106 sang visioner dengan menggambarkan bagaimana McLuhan melihat sejarah manusia.

Bagi McLuhan, sejarah manusia bisa dibagikan menjadi empat era komunikasi utama yakni era akustik, yang pada intinya merupakan tradisi lisan; era sastra, yang dimulai dengan penemuan tulisan; era cetak, yang dimulai dengan penemuan mesin cetak; dan era elektronik, penyebaran informasi melalui komputer.

Dia meramalkan dunia sekarang memasuki era keempat, elektronik, yang akan ditandai oleh komunitas orang yang disatukan oleh teknologi. Pria yang pernah mengenyam pendidikan di University of Manitoba dan University of Cambridge menyebutnya dengan istilah ‘desa global’ yang bisa dipahami sebagai internet.

Kemudian, dalam bukunya berjudul ‘Understanding Media: The Extensions of Man’, dia memperluas teori untuk menunjukkan metode komunikasi dibandingkan informasi itu sendiri akan menjadi fakta paling berpengaruh dari era elektronik, seperti dikutip dari Telegraph.

Di abad ke-21, pria kelahiran Kanada ini menjadi guru bahasa Inggris paling terkenal, sebuah prestisius yang hanya tumbuh dengan merealisasikan visinya tentang komputer sebagai alat penelitian dan komunikasi.

Pada abad ke-21, orang memiliki dunia informasi di ujung jari mereka pada smartphone, tablet, dan laptop. Internet telah memfasilitasi dan menghilangkan hambatan global dan demokratisasi pengetahuan.

Prediksi McLuhan menyebabkan kegilaan di Amerika Serikat (AS). Hal ini terbukti dengan berkumpulnya penulis high profile di sekelilingnya. Ia merupakan subjek artikel Tom Wolfe berjudul ‘What if he is right?’ yang diterbitkan di New York Magazine.