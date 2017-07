OKEZONE STORY: Kisah Fredik Idestam sang Pendiri Nokia yang Gagal Jadi PNS

JAKARTA – Nama Nokia sudah tak asing lagi di kalangan pengguna ponsel. Ya, Nokia sempat merajai pasar ponsel dengan beragam produknya yang terbilang canggih serta unik. Namun siapa sangka, perusahaan yang mengembangkan perangkat teknologi komunikasi ini bermula dari sebuah pabrik kertas?

Perusahaan yang berbasis di Finlandia ini didirikan oleh Knut Fredik Idestam, atau lebih dikenal dengan Fredik Idestam. Ia lahir di Tyrvanto, Finlandia pada 28 Oktober 1838.

Fredrik Idestam menempuh studi bidang pertambangan di mana ia memegang gelar master. Mengikuti jejak ayahnya, Idestam merencanakan kariernya sebagai pegawai negeri di Board of Mines of the Grand Duchy of Finland (Dewan Pertambangan Agung Finlandia).

Pada 1863-1864, dalam beasiswa Senat Finlandia, Idestam melakukan studi lebih lanjut mengenai logam dasar di School of Mines (Bergakademie) di Freiberg, Saxony, Jerman. Saat di sana, ia ditunjuk sebagai insinyur pertambangan di Dewan Pertambangan Finlandia.

Tetapi, pada awal musim panas 1864, rencana kariernya berubah. Dalam perjalanan pulangnya dari Freiberg melewati pegunungan Harz, Idestam mengunjungi sebuah pabrik kayu. Ini merupakan penemuan baru, sebuah pabrik yang memproduksi bahan baku kertas dari kayu.

Proses dan peralatannya telah dikembangkan oleh pabrik pembuat kertas Heinrich Voelter. Tanaman yang dilihat Idestam sudah mencapai pada tahap di mana ia mampu memproduksi secara komersial.

Permintaan kertas meningkat pesat di sektor industri di Eropa dan Amerika Utara. Namun, produksi tak bisa tumbuh karena ada kekurangan kain yang digunakan sebagai bahan baku dan tak ada cara untuk meningkatkan pasokan.

Idestam percaya bahwa solusi Voelter menjadi solusi yang tepat sebagai bahan baku kertas. Ia menyadari pentingnya inovasi tersebut untuk Finlandia karena ada persediaan bahan baku yang tak terbatas di hutan Finlandia, dan di tengah hutan ada air terjun yang bisa memberi energi untuk pabrik.

Begitu ia kembali ke Finlandia, ia memesan mesin yang dirancang oleh Voelter dari Jerman. Idestam pun mendapat izin operasi oleh Senat pada 12 Mei 1865. Pabrik tersebut mulai produksi pada awal 1866.

Fredik Idestam mengimpor teknologi pulping kayu dari Jerman, membangun pabrik bubuk kayu pulp komersial Finlandia yang sukses, yang kemudian menjadi pabrik pulp kertas dan kertas kimia. Pabrik yang didirikannya berkembang menjadi Grup Nokia.

Menurutnya, kepentingan umum industri kertas menuntut penghentian kompetisi ekspor. Dia merupakan tokoh kunci dalam pendirian asosiasi produsen kertas.

Idestam bukanlah yang pertama yang berinovasi dalam bidang kertas. Apoteker Achates Thuneberg telah mendirikan pabrik groundwood di dekat Viipuri pada 1860. Pabrik Thuneberg telah dikembangkan di Viipuri, tanpa mesin dari Voelter, dan telah dibangun di Finlandia. Namun, proses produksi Thuneberg tak sebagus Voelter dan pabrik itu terancam bangkrut. Sebaliknya, Idestam sukses dan mampu menggeser pesaingnya.

Selanjutnya, Idestam memasarkan produknya dengan penuh semangat seperti Voelter di Jerman. Ia memamerkan kayu intannya di pameran Paris 1867 dan dianugerahi medali perunggu. Pabrik Voelter menerima medali emas di pameran yang sama. Kemudian pada saat itulah dunia menyadari pentingnya proses dan peralatan Voelter, dan mulai digunakan secara umum.

Pesaing pertama Idestam di Finlandia, apoteker Tampere yakni Gustaf Adolf Serlachius, yang telah terbiasa di lapangan menjadi manajer pabrik Idestam. Tampere kehilangan apoteker lain di industri kertas ketika Edvard Julius Granberg mendirikan pabrik pengolahan tanah dan pabrik kertas di Valkeakoski pada 1871.

Pada 1868, Idestam membangun pabrik kedua di Nokia, 15 kilometer di sebelah barat Tampere. Sejumlah pabrik kemudian didirikan di Finlandia pada awal 1870-an. Dari awal 1870-an sampai awal Perang Dunia I, total ekspor di pangsa industri kehutanan kimia Finlandia meningkat dari 0% sampai 20%, dan pada saat bersamaan nilai total ekspor Finlandia meningkat 10 kali lipat.



Idestam mengubah perusahaannya menjadi perusahaan saham pada 1871. Dengan teman dekatnya Leo Mechelin, negarawan dan tokoh masyarakat Finlandia yang paling menonjol di akhir abad 19, dia mendirikan Nokia Ltd dan memindahkan semua aktivitas ke Nokia, di mana sebuah pabrik baru dibangun.

Pabrik Idestam dan Nokia Manor dan ketertarikannya pada Nokia Rapids, yang telah diakuisisi oleh Mechelin, dipindahkan ke perusahaan baru tersebut. Idestam memiliki lebih dari separuh saham di perusahaan tersebut.

Dia mengundurkan diri dari Dewan Pertambangan dan posisinya sebagai Master of the Mint. Ia pun mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mengelola Nokia Ltd. Mechelin memberinya dukungan penting dengan menarik investasi dan pendanaan modal.

Perkembangan Nokia Ltd berjalan dengan baik. Idestam adalah manajer bisnis yang berhati-hati, dan perencanaan keuangannya memungkinkan masa depan yang buruk. Meskipun investasi Nokia dalam memperluas produksi dan meningkatkan tingkat pemrosesannya sangat besar, Idestam tak seperti pelopor industri Finlandia lainnya yang mengatasi krisis yang terjadi. Pada awal 1880-an, tiga mesin kertas dibangun di Nokia, serta pasar Finlandia.

Menjelang akhir 1880-an, Nokia memproses semua kayu dasar dan bubur kayu kimia ke dalam kertas.

Atas inisiatif Idestam dan di bawah kepemimpinannya, tokoh industri kertas mendirikan organisasi produsen mereka, yakni sebuah asosiasi kardus pada 1874, asosiasi pulp kertas pada 1875, dan asosiasi kertas pada 1892.

Idestam adalah general manager dan chairman dari Asosiasi Kertas sampai 1903. Dia pensiun dari manajemen Nokia pada 1896. Posisinya sebagai general manager digantikan oleh menantunya Gustaf Fogelholm dan sebagai ketua dewan oleh Leo Mechelin.