Sang Suami Meninggal, Akun Twitter Istri Chester Bennington Di-Hack

JAKARTA – Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin ungkapan itu bisa menggambarkan situasi yang dialami Talinda Bennington, yang tak lain adalah istri dari vokalis Linkin Park, Chester Bennington. Belum reda kesedihan pasca-ditinggal oleh suami karena bunuh diri, sang istri malah menjadi sasaran penjahat siber yang coba meretas akun Twitter pribadinya.

Mengetahui bahwa akun Twitter Talinda Bennington menjadi sasaran empuk para hacker, netizen pun tidak tinggal diam. Mereka meluapkan kekesalannya juga melalui media sosial Twitter untuk menghentikan cuitan yang dibuat oleh peretas tersebut.

Dalam akun Twitter resmi milik Talinda Bennington, sang peretas menuliskan kata-kata yang menunjukkan rasa tidak simpati terhadap apa yang sedang dirasakannya kala itu.

@TalindaB Today is a gift...that’s why it’s called THE PRESENT

@TalindaB i never really loved him and i’m not hacked i just was in love with the money hurts to say

@TalindaB he didn’t kill himself, he was already did before he hung himself, i have proff..

@TalindaB i guess this is the time to say it but i have been cheating on chester with Mike Shinoda....

@TalindaB i encouraged him to kill himself i told him no one cared.

Melihat tindakan yang dilakukan oleh hacker, netizen pun membalas beragam cuitan di Twitter tersebut.

@emmmyxo_ i ec=ncourage you to stop

@S333_ This is mean! She’s hurting and mouring her husband! Leave her be!

@Shan8876 Stop this hacker!!!

Talinda sendiri merupakan istri kedua dari Chester Bennington. Sebelumnya, pria kelahiran 20 Maret 1976 ini pernah menikah dengan Samantha Olit. Pada 2005, Chester pun menikahi Talinda yang merupakan mantan model majalah Playboy.

Dari pernikahannya dengan Talinda, Chester dikaruniai tiga orang anak yakni Lee, Lila, dan Lilly Bennington. Kehadiran Talinda disebut-sebut telah mengobati luka lama pasca-Chester bercerai dengan istri pertamanya. Bahkan, Chester kerap menunjukkan sikap romantisnya kepada sang istri hingga dibuatkannya sebuah lagu berjudul ‘Give Me Your Name’.(afr)