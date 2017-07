Ternyata di Luar Angkasa Terdapat Perangkap Energi, Nih Penjelasannya

CALIFORNIA - Para ilmuwan telah menemukan “perangkap" di pusat Milky Way yang bisa menangkap sinar kosmik berenergi tinggi. Partikel-partikel ini bergerak di hampir kecepatan cahaya sebelum diperlambat oleh awan gas.

Fenomena ini terlihat dengan menggunakan data dari NASA’s Fermi Gamma-ray Space Telescope and the High Energy Stereoscopic System (HESS) dan menurut para peneliti, wilayah ini bisa memusatkan beberapa partikel tercepat di galaksi.

"Hasil kami menunjukkan bahwa sebagian besar sinar kosmik yang menempati wilayah terdalam dari galaksi kita dan terutama yang paling energik, diproduksi di daerah aktif di luar pusat galaksi dan kemudian melambat di sana melalui interaksi dengan awan gas," kata pemimpin penulis Daniella Gaggero di University of Amsterdam.

"Interaksi tersebut menghasilkan banyak emisi sinar gamma yang diamati oleh Fermi dan HESS," lanjutnya seperti dikutip dari Daily Mail, Senin (24/7/2017).

Menurut para peneliti, sekira 90% sinar kosmik adalah proton, sisanya terdiri dari elektron dan inti atom. Saat mereka bergerak melintasi angkasa, medan magnet mengganggu jalan mereka, sehingga sulit untuk menentukan asal usul. Akan tetapi, para peneliti mengatakan bahwa interaksi antara cara kosmis dan materi bisa memberi petunjuk lebih jauh tentangnya.

(Baca juga: Wow! NASA Beberkan Penampakan Menakjubkan di Pluto)

Menurut NASA, interaksi ini menghasilkan emisi sinar gamma, energi bentuk cahaya tertinggi. Pengamatan oleh HESS Collaboration di 2016 mengungkapkan cahaya sinar gamma yang mencapai hampir 50 triliun elektron volt (TeV). Cahaya tersebut sekira 50 kali lebih besar dari energi yang diamati oleh Fermi’s Large Area Telescope.

HESS, sebuah observatorium berbasis darat bisa melihat emisi begitu atmosfer menyerap sinar gamma, mengirimkan partikel dalam kilasan cahaya biru. Fermi, di sisi lain, mendeteksi sinar saat mereka memasuki teleskop.

Dalam studi baru ini, para peneliti menggabungkan dua jenis pengamatan tersebut, menggunakan spektrum sinar gamma berkelanjutan untuk emisi pusat galaksi.

"Begitu kita mengurangi sumber titik terang, kami menemukan kesepakatan yang baik antara data LAT dan LESS, yang agak mengejutkan karena adanya jendela energi dan teknik pengamatan yang berbeda," kata co-author Marco Taoso di Institute of Theoretical Physics in Madrid and Italy’s National Institute of Nuclear Physics.

Menurut para peneliti, ini menyarankan sinar kosmik yang sama yang ditemukan di tempat lain di galaksi bertanggung jawab atas sinar gamma yang terlihat di pusat. Akan tetapi di sini, partikel energi tertinggi bergerak kurang efisien.

"Sinar kosmik yang paling energik menghabiskan lebih banyak waktu di bagian tengah galaksi dibanding yang diperkirakan sebelumnya, jadi mereka memberi kesan kuat pada sinar gamma," kata rekan penulis Alfredo Urbano di European Organization for Nuclear Research.

Meskipun efek ini tak ditunjukkan dalam model konvensional gerakan sinar kosmik, para peneliti mengatakan simulasi yang menggabungkannya memiliki kesempatan yang lebih baik dengan pengamatan Fermi.

(Baca juga: 3 Temuan NASA yang Menghebohkan Dunia)

"Tabrakan partikel berbahaya yang bertanggung jawab untuk memproduksi sinar gamma ini juga menghasilkan neutrino, partikel fundamental tercepat, teringan, dan paling tidak dipahami," kata rekan penulis Antonio Marinelli dari IFN Pisa.

Menurut peneliti, temuan ini bisa membantu menjelaskan fenomena yang terlihat pada penelitian lain juga. "Percobaan seperti IceCube di Antariksa mendeteksi neutrino berenergi tinggi dari luar tata surya, namun menunjukkan dengan tepat sumbernya jauh lebih sulit," kata Regina Caputo, anggota tim Fermi di NASA’s Goddarg Space Flight Center, yang tak terlibat dalam studi tersebut.

"Temuan dari Fermi dan HESS menyarankan bahwa pusat galaksi bisa dideteksi sebagai sumber neutrino yang kuat dalam waktu dekat, dan itu sangat menarik," tandasnya.