Bikin Geger Netizen! Benda Aneh Ini Melayang di Langit Inggris

CORNWALL - Selama beberapa hari terakhir, penduduk Cornwall telah melaporkan melihat benda berkilauan aneh di langit, yang dipercaya beberapa orang sebagai bukti makhluk luar angkasa sedang berkunjung ke Bumi.

Fenomena aneh itu pertama kali terlihat pada Senin 17 Juli 2017 oleh surfer Kiefer Krishnan, yang berhasil menangkapnya di kamera GoPro-nya dan mengunggahnya ke Instagram dengan keterangan 'Looking through the GoPro footage and found the Strangest sighting at the end of the vid'.

Sejak saat itu, banyak video diunggah ke situs media sosial (medsos) yang semuanya terlihat di lokasi berbeda di ujung barat daya Inggris. "Penampakan aneh di #Fistral hari ini. Orang lain melihatnya? #ufocornwall," tulis Harry Wild di Twitter.

"Apa?! Melihat keanehan ini di dekat St Austell hari ini #ufocornwall," kata pengguna yang lain seperti dikutip dari Express.co.uk, Senin (24/7/2017).

Fotografer Shayne House juga melihat entitas misterius tersebut, kali ini di atas A30. "Apa?! Apakah ini pesawat luar angkasa alien di A30," katanya.

Sementara itu, pengguna Instagram lain dari Kent, yang memasang cuplikan di atas Roche Rock, St. Austell mengatakan, "Apa di Bumi ini di langit? Sepertinya ada jenis pesawat luar angkasa untuk saya, apakah ada orang lain melihat ini?"

Sejumlah penampakan aneh lainnya yang diperkirakan muncul dari UFO membuat penduduk bingung. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu bisa menjadi sekawanan burung atau serangga, namun karena memiliki bentuk yang sama selama beberapa hari dan di lokasi yang sama, para ahli mengatakan ini tak mungkin terjadi.

Namun, yang lain berteori bahwa ini bisa menjadi aksi publisitas dari Eden Project, yang akan membuka atraksi Journey Into Space pada 27 Juli 2017.

Sebelumnya, benda diduga UFO lagi-lagi tertangkap kamera terbang di atas sebuah kota kecil Progreso de Madero di Quecholac. Rekaman yang menunjukkan sebuah cincin hitam besar di langit sontak membuat penduduk setempat kebingungan.

Beberapa orang yakin bahwa itu adalah piring terbang sementara yang lainnya, menunjukkan bahwa sebagian terbungkus awan, mengira itu adalah fenomena yang berhubungan dengan cuaca. Saksi mata yang berbicara di video mencoba menjelaskan penampakan tersebut.

