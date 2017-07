Unik! Chester Bennington si Rocker Pencinta Pokemon

JAKARTA – Dunia musik internasional kembali berduka karena vokalis dari band terkenal Linkin Park, Chester Bennington, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Diperkirakan Chester mengalami depresi yang amat besar sehingga membuatnya nekat untuk memilih mengakhiri hidupnya.

Peristiwa ini terjadi dua hari lalu di kediamannya di Los Angeles. Vokalis band Linkin Park ini ditemukan keesokan harinya tepat sebelum pukul 09.00 dengan kondisi tengah gantung diri.

Chester Bennington mengawali kariernya bersama Sean Dowdell sebagai vokalis. Kemudian keduanya memutuskan untuk keluar dari grup lamanya dan membentuk band baru bernama Grey Daze yang beraliran post-grunge.

Setelah itu Chester Bennington mendapatkan tawaran dari Jeff Blue yang merupakan wakil pimpinan A&R di Zomba Music Los Angeles untuk menjalani audisi vokalis band bernama Xero. Xero kemudian berubah nama menjadi Linkin Park yang sekarang dikenal oleh seluruh dunia. Hal itu membuat Chester Bennington memutuskan untuk pindah ke California.

Jeff Blue merupakan salah satu orang yang berperan sehingga Chester Bennington dan Mike Shinoda mendapatkan kontrak rekaman dengan Warner Bros Records. Hingga akhirnya Linkin Park berhasil merilis album pertama mereka yang bernama Hybrid Theory pada 24 Oktober 2000.

Kini, Chester Bennington telah dikenal oleh seluruh dunia bersama dengan bandnya, Linkin Park. Chester Bennington dikenal dengan gaya rocker-nya serta tato yang menghiasi tangannya. Meskipun memiliki tampilan yang garang, Chester Bennington tetap menyukai sesuatu yang tergolong lucu.

Diketahui dari akun resmi Twitter miliknya, Chester Bennington menyukai hal-hal terkait dengan Pokemon. Dalam foto-foto tersebut terlihat bahwa Chester Bennington memiliki kostum Pikachu. Ia juga pernah difoto dengan pakaian Pikachu itu saat tengah bersantai di sofa sambil memeluk seekor anjing.

Selain itu, terdapat pula foto yang menunjukkan Chester Bennington sedang bermain game ‘Pokemon Go’ bersama istrinya dan menuliskan keterangan pada foto bertuliskan, “The best Pokemon Date Ever!!! My Love, my wife, @TalindaB.”