Blizzard: Selamat Tinggal Windows XP dan Vista

JAKARTA - Blizzard, pengembang game Overwatch dan World of Warcraft, mengucapkan selamat tinggal pada sistem operasi Windows XP dan Vista. Pihak pengembang telah mengumumkan bahwa mereka tak akan lagi mendukung kedua OS tersebut.

Beberapa judul game baru Blizzard seperti World of Warcraft, StarCraft II, Heroes of the Storm, Hearthstone, dan Diablo III tak bisa dimainkan baik di Windows XP maupun Vista.

Keputusan itu diumumkan oleh Community Manager Blizzard, Nate Valenta melalui sebuah forum di situs resminya. Sementara waktu dihentikannya dukungan Blizzard masih belum diketahui. Nate hanya mengungkap bahwa hal itu akan terjadi pada Oktober 2017.

"Microsoft telah menghentikan dukungan untuk versi Windows tersebut masing-masing pada 2009 dan 2012. Namun karena porsi pemain kami masih menggunakannya pada saat itu, kami pun melanjutkan dukungannya. Kendati demikian kini telah ada tiga Windows sejak Vista dirilis. Sebagian pengguna kami telah memperbarui ke salah satunya," ungkapnya.

Nate juga mengimbau kepada pemain yang masih menggunakan Windows XP dan Vista untuk melakukan pembaruan software ke versi terbaru jika mereka masih ingin memainkan game keluaran Blizzard.

"Permainan tidak akan berjalan pada sistem operasi lama ini setelah mereka tidak lagi didukung. Jadi kami mendorong setiap pemain yang masih menggunakan salah satu OS lama untuk melakukan upgrade ke versi yang lebih baru," imbuhnya.

Rencananya Blizzard akan merilis aturan tersebut secara bertahap. Mereka berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut saat telah mendekati waktu penutupan dukungan. Demikian dikutip dari Slashgear, Minggu (23/7/2017).