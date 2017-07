TOP TECHNO: Penjelasan Mengapa Bumi Bisa Dihuni Manusia hingga Fitur Baru Android O

JAKARTA - Artikel terpopuler Techno Okezone memiliki jumlah pembaca yang cukup besar. Artikel tersebut mulai dari penjelasan mengapa Bumi bisa dihuni hingga fitur-fitur baru yang ada di sistem operasi Android O.

Subhanallah, Ini Penjelasan Mengapa Bumi Bisa Dihuni Berdasarkan Alquran dan Sains

Bumi diketahui memiliki kecepatan rotasi mencapai 1.000 mil/jam dan berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 6.500 mil/jam. Lalu, Bumi juga berputar bersama semua benda di langit dengan kecepatan mencapai 20.000 mil/jam.

Hal itu membuktikan bahwa secara sepintas Bumi bukanlah tempat yang bisa dihuni oleh makhluk Allah. Namun sebagaimana dalam penjelasan buku Sains dalam Alquran (2013), Allah telah 'menjinakkan' Bumi sehingga bisa dihuni manusia dan makhluk lainnya.

"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan," bunyi Surah Al-Mulk Ayat 15.

Baca selengkapnya

Bikin Geger Netizen! Benda Aneh Ini Melayang di Langit Inggris

Selama beberapa hari terakhir, penduduk Cornwall telah melaporkan melihat benda berkilauan aneh di langit, yang dipercaya beberapa orang sebagai bukti makhluk luar angkasa sedang berkunjung ke Bumi.

Fenomena aneh itu pertama kali terlihat pada Senin 17 Juli 2017 oleh surfer Kiefer Krishnan, yang berhasil menangkapnya di kamera GoPro-nya dan mengunggahnya ke Instagram dengan keterangan 'Looking through the GoPro footage and found the Strangest sighting at the end of the vid'.

Sejak saat itu, banyak video diunggah ke situs media sosial (medsos) yang semuanya terlihat di lokasi berbeda di ujung barat daya Inggris. "Penampakan aneh di #Fistral hari ini. Orang lain melihatnya? #ufocornwall," tulis Harry Wild di Twitter.

Baca selengkapnya

Android O Keluarkan Fitur Baru, Apa Saja?

Android saat ini telah sampai pada versi Android Nougat 7.1.1 yang telah dirilis beberapa bulan lalu. Tapi, Google sebelumnya juga telah mengumumkan bahwa Android O sedang dalam tahap pengembanganan. Android O akan membawa beberapa fitur menarik yang pastinya akan memaksimalkan penggunaan smartphone oleh penggunanya.

Beberapa fitur terbaru dari Android O antara lain adalah Picture-in-Picture, Hi-Fi Bluetooth Audio, Adaptive Icons, dan Smart Text Selection. Masih ada beberapa fitur lainnya yang hadir pada Android O, namun fitur yang telah disebutkan di atas adalah fitur-fitur yang paling menarik dan paling berguna saat hadir resmi di Android O nantinya.

Baca selengkapnya