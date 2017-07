Viral! Pengguna Facebook Tertipu dengan Ular di Dalam Layar Ponsel

JAKARTA – Belum lama ini beredar sebuah unggahan di Facebook yang menunjukkan bahwa dengan mengetikkan suatu kata akan membuat layar ponsel tersebut memunculkan tampilan ular yang berjalan-jalan di dalam layar.

Pengguna Facebook bernama Lee Kw menuliskan, “Mau lihat ular berjalan di atas telfon

Kalian harus LIKE SHARE trus ketik #RAN di komentar. Ingat ( like and share kalau gak dia gak bisa muncul ) Ayo geli geli gmna gitu klau gk bisa uga di #followfb Lee Oppa Kw dullu.”

Tidak ketinggalan dirinya juga melampirkan gambar dan video yang menunjukkan ada tampilan ular yang berjalan-jalan di dalam layar ponselnya.

Posting-an tersebut ditanggapi dengan serius oleh pengguna Facebook yang melihatnya. Banyak dari mereka menuliskan komentar #RAN agar dapat melihat tampilan ular-ular di dalam ponsel mereka. Bahkan, posting-an itu telah dikomentari hingga lebih dari 66.000 pengguna dan dibagikan hingga lebih dari 37.000 kali.

Namun, hal tersebut hanyalah sia-sia karena ular tersebut tidak akan muncul hanya dengan mengetikkan #RAN di kolom komentar posting-an tersebut. Diketahui pengguna diharuskan memasang aplikasi yang dapat memunculkan tampilan ular di dalam ponsel mereka.

Pengguna Facebook yang mengetahui hal tersebut hanyalah sebuah kebohongan, memberikan komentar dan memberitahukan cara untuk dapat melakukan hal seperti pada posting-an itu.

“Itu pakek aplikasi mas mbak.. Dia ingin nyari keuntungan lewat like and coment,” tulis Ari Auliazura.

“Bohong tu,,,dowload aplikasinya,,,lelucon hewan,” tulis Umi Sa’adah.

“Jangan mau di bohongin download aja aplikasi nya di play store,” tulis Dewi Sundary.

https://www.facebook.com/putri.anggela.18/posts/351128991987854