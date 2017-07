Hore! 'The Sims 4' Akhirnya Tiba di Xbox One

JAKARTA – Game simulasi kehidupan Electronic Arts (EA) yang sangat populer yakni ‘The Sims 4’ tampaknya akan meninggalkan eksklusivitas PC-nya dan segera tiba untuk platform baru akhir tahun ini.

Hampir tiga tahun setelah bersarang di PC, ‘The Sims 4’ kini menuju Xbox One menurut daftar halaman toko game di Microsoft Store. Meski EA belum membuat pengumuman resmi mengenai kedatangan ‘The Sims 4’ di konsol Microsoft, game tersebut sudah muncul di Microsoft Store. Halaman itu menyatakan bahwa game ini akan hadir di Xbox One pada musim gugur ini, tepatnya pada 17 November 2017.

Sebenarnya hal ini tidak sepenuhnya mengejutkan, mengingat ‘The Sims 3’ juga diluncurkan di sejumlah konsol beberapa saat setelah peluncuran PC-nya. Belum jelas apakah memboyong game ke ruang konsol akan menjadi eksklusif untuk Xbox One, atau jika game ini juga tersedia di PlayStation 4.

Dibandingkan dengan judul sebelumnya, ‘The Sims 4’ menampilkan desain ulang bangunan dan alat bangunan karakter. Selain itu, keadaan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam game tersebut. Sejauh ini, ‘The Sims 4’ telah menjual jumlah yang tidak sedikit, yakni 5 juta copy di seluruh dunia.

Toko online tersebut memberikan sebuah deskripsi bagi siapa saja yang tidak terbiasa dengan permainan ini.

“Nikmati kekuatan untuk menciptakan dan mengendalikan orang di dunia maya di mana tidak ada peraturan. Ungkapkan kreativitas Anda saat Anda menyesuaikan penampilan dan kepribadian khas Sims Anda. Pilih busana mereka, pilih gaya rambut mereka, dan berikan aspirasi hidup mereka. Dengan mudah membangun Sims Anda rumah yang sempurna dengan Mode Build berbasis kamar yang baru, memilih desain, dan dekorasi favorit Anda,” tulisnya.

Halaman toko tidak mencantumkan harga untuk game tersebut. Siapa pun yang memesan di awal permainan diatur untuk menerima ‘The Sims 4 Perfect Patio Stuff DLC’ secara gratis. Selain itu, ada laman toko yang terpisah untuk ‘Delux Party Edition’, yang juga tidak mencantumkan harga, namun pasti lebih mahal daripada edisi standar.

Selain DLC yang disebutkan di atas, versi ini hadir dengan tiga paket konten tambahan termasuk Life of The Party, Up All Night, dan Awesome Animal Hats serta akses awal tiga hari ke permainan. Demikian dinukil dari Neowin, Selasa (25/7/2017).