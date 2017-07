Wow! Salip Google Alphabet, Saham Facebook Meroket

MENLO PARK – Bisnis periklanan mobile Facebook tumbuh lebih dari 50% pada kuartal kedua ini. Hal tersebut disampaikan oleh perusahaan milik Mark Zukcerberg itu dalam laporan pendapatannya.

Saham Facebook merangkak lebih dari 4% menjadi sekira USD173 dalam perdagangan after-hours. Menjelang penutupan pada Rabu 26 Juli waktu setempat, harga saham Facebook naik hampir 44% pada tahun ini.

Facebook yang kini memiliki lebih dari 2 miliar pengguna reguler telah menggerus lebih banyak iklan ke dalam News Feed jejaring sosialnya, serta menambahkan lebih banyak iklan ke aplikasi Instagram, yang memiliki lebih dari 700 juta pengguna.

Dari aliran dana berkat dua layanannya tersebut, Zuckerberg mengatakan bahwa perusahaan telah mengalihkan perhatian untuk memonetisasi dua layanan pesannya, Messenger dan WhatsApp, yang masing-masing memiliki lebih dari satu miliar pengguna.

“Saya melihat kami bergerak sedikit lebih cepat disini tapi saya yakin bahwa kami akan mendapatkan hak ini dalam jangka panjang,” kata Zuckerberg dalam sebuah konferensi dengan para analis.

Perusahaan juga mempercepat akselerasi ke dalam video, sebuah usaha yang bertujuan untuk mengambil pundi periklanan dari industri televisi dan meningkatkan waktu yang dihabiskan orang di Facebook.

Dalam beberapa minggu, Facebook disebut-sebut memulai layanan video yang berisi tayangan script, perubahan tajam untuk bisnis yang dirancang di atas konten buatan pengguna. Zuckerberg mengatakan bahwa video tersebut akan menjadi pendorong bisnis Facebook yang signifikan untuk 2-3 tahun ke depan.

Dengan kemungkinan yang masih ada, Facebook mengatakan total pendapatan naik 44,8% menjadi USD9,32 miliar pada pada kuartal kedua tahun ini. Jumlah itu mengalahkan perkiraan analis yang rata-rata USD9,20 miliar, seperti dikutip Reuters.

Pertumbuhan bahkan meroket dalam iklan mobile, yang meningkat menjadi hampir USD8 miliar.

“Di mobile kami terus melihat kekuatan yang hebat. Kami melihat semakin banyak pundi iklan yang dialokasikan ke seluler, dan kami pikir tren akan berlanjut,” kata Chief Executive Officer Facebook, David Wehner, kepada Reuters.

Pendapatan iklan mobile menyumbang 87% dari total pendapatan iklan perusahaan sebesar USD19,14 miliar pada kuartal terakhir. Jumlah tersebut naik dari 84% pada tahun sebelumnya.

“Mereka ‘membunuhnya’ di ponsel. Mereka adalah monopoli iklan mobile de facto dan itu adalah masalah yang sangat besar,” kata analis Needham & Co, Laura Martin.

Martin mengatakan bahwa dia tidak melihat kelemahan dalam bisnis Facebook.

Facebook dan Alphabet Inc memiliki setengah dari pasar periklanan online di seluruh dunia, dan pertumbuhan pendapatan Facebook kuartal ini mengalahkan Alfabet, sebagai pemilik Youtube dan Google.



Alphabet pada Senin lalu melaporkan kenaikan pendapatan kuartalan sebesar 21%, meskipun awal kuartal ini memiliki basis yang lebih besar dibanding Facebook. Sayangnya, Facebook belum mengatakan berapa besaran pendapatan unit bisnisnya, Instagram, meskipun aplikasi itu telah menjadi fokus bisnisnya yang lebih besar.

"Yang jelas, secara keseluruhan pendorong pertumbuhan terbesar adalah Facebook News Feed. Instagram memberi kontribusi dan kontribusinya meningkat,” kata Wehner.



Popularitas Instagram juga memberi kan tekanan pada Snapchat. Instagram telah menambahkan banyak fitur yang mirip dengan Snapchat. Saham Snap sendiri ditutup pada titik terendah sepanjang waktu yakni pada USD13,40.

Facebook mengatakan sekitar 2,01 miliar orang menggunakan layanannya setiap bulan pada 30 Juni lalu, naik 17% dari tahun sebelumnya.



Untuk kuartal kedua, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham naik menjadi USD3,89 miliar atau USD1,32 per saham, dari USD2,28 miliar atau 78 sen per saham, setahun sebelumnya. Sementara itu, analis memperkirakan pendapatan USD1,13 per saham. Demikian seperti dilansir Reuters, Kamis (27/7/2017).