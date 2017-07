Menkominfo Rudiantara dan CEO Telegram Pavel Durov Makan Bareng, Nih Fotonya!

JAKARTA - Pavel Durov, CEO Telegram telah menyambangi Indonesia dan bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Di Twitter, Menkominfo berbagi foto di depan meja makan dengan hidangan lengkap bersama Pavel Durov.

"Makan siang dengan Pavel @durov CEO Telegram. Nasi hijau, bakwan jagung, gurame goreng, sayur genjer, udang sambal," tulis Rudiantara dengan emoticon senyuman manis.

Beberapa netizen yang melihat foto itu berkomentar, "Have a nice day papa @durov.. love you so much...," kata @dewaanara. Netizen lainnya bertanya, apakah Telegram jadi diblokir atau tidak.



"Tanya pak, ujung2nya telegram jadi diblokir nggak?," tweet akun Twitter @heryprasty.

Rencananya, Pavel Durov akan bertemu dengan awak media pada pukul 13.30 WIB hari ini.

Sebelumnya diberitakan, CEO sekaligus pendiri Telegram, Pavel Durov hari ini telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kedatangan bos Telegram itu dikonfirmasi langsung oleh Plt. Humas Kominfo Noor Iza.

"Iya betul. Nanti jam setengah dua. Pembahasannya masih soal pemblokiran Telegram kemarin," kata Noor Iza melalui sambungan telefon kepada Okezone, Selasa (1/8/2017).

Ia menjelaskan, Pavel Durov telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Kominfo Rudiantara untuk membahas pembukaan blokir Telegram. Sayangnya, ia tak banyak menjelaskan kapan tepatnya Pavel Durov tiba di Tanah Air.

"Nanti saja ya mas, nanti bisa ditanyakan saat press conference," singkatnya mengakhiri telefon.

Sebagaimana diketahui pada 14 Juli 2017, Kominfo secara tiba-tiba memblokir akses Telegram melalui layanan desktop di versi website. Pemblokiran itu menyusul adanya saluran publik yang berisi informasi dan propaganda radikalisme dan terorisme.