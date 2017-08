Geger! Kedatangan CEO Telegram ke Indonesia Disambut Netizen

JAKARTA – CEO Telegram, Pavel Durov hari ini, Selasa (1/8/2017), menyambangi Indonesia. Kedatangannya bertujuan untuk berbincang dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, beserta jajarannya di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menurut informasi, kedatangan Durov adalah untuk mendiskusikan pembukaan aplikasi pesan instan besutannya, Telegram. Seperti diketahui, aplikasi itu telah diblokir oleh Kominfo dengan alasan muatan konten terorisme dan radikalisme.

Dalam akun Twitter-nya, Durov menginformasikan kehadirannya di Jakarta.

“In Jakarta, meeting with local teams brainstorming ways how to eradicate ISIS propaganda more efficiently,” tulis akun @durov.

Tak hanya itu, informasi kedatangan CEO Telegram ini ditunjukkan oleh postingan Menkominfo Rudiantara, yang menunjukkan dirinya akan menyantap makan siang bersama Durov melalui akun Twitternya.

Baca: Menkominfo Rudiantara dan CEO Telegram Pavel Durov Makan Bareng, Nih Fotonya!

“Makan siang dengan Pavel @durov CEO Telegram. Nasi hijau, bakwan jagung, gurame goreng, sayur genjer, udang sambal,” tulis Chief RA dengan emoticon senyum.

Informasi ini sontak saja disambut positif oleh netizen Tanah Air. Tak hanya menyambut CEO aplikasi Telegram, netizen juga mengomentari menu santapan yang disajikan untuk Durov.

“OMG!!! Mas ganteng @durov ada di siniiii...” ujar akun @Dian_Supolo.

“Welcome to Jakarta,” tulis netizen @vinabudiyanto disertai emoticon senyum.

“welcome to Jakarta Kang @durov,” sambut akun @InsideErick.

“Biasanya nasi kuning...Tpi klo nasi hijau kyk gmna ya,” kata akun @norma6653.

Sementara itu, netizen @xxxiant mengatakan “Welcome to Indonesia Mas ganteng @durov. Have a great stay.”

Netizen dengan akun @izetkaa juga berkomentar “Pavel Durov nih keren juga ya. Kalo diliat2 mirip Keanu Reeves sama Lionel Mess.”

Baca juga: Kisah Pavel Durov, 'Kabur' dari Rusia hingga Ciptakan Aplikasi Telegram

Sekadar informasi, Durov sukses melambungkan Telegram yang dirancang olehnya. Sebelumnya, ia merancang jejaring sosial bernama Vkontakte.

Setelah meninggalkan universitas pada 2006, Durov bersama adiknya memulai VKontakte, sebuah jaringan sosial berbahasa Rusia yang bekerja dengan cara yang mirip dengan Facebook. Hal ini membuatnya sangat populer dan memiliki pertumbuhan yang baik. Berkat kesuksesannya tersebut, Durov mendapat julukan ‘Mark Zuckerberg Rusia’

Durov mendapatkan banyak uang dari situs tersebut. Ia dilaporkan memiliki kekayaan bersih sekira USD260 juta.