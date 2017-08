Nih, Cara Youtube Basmi Konten Negatif

AMERIKA SERIKAT – Perkembangan teknologi yang semakin canggih telah memudahkan kehidupan masyarakat modern saat ini. Karena itulah teknologi juga menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaskan. Meskipun teknologi banyak memiliki kelebihan, faktanya teknologi juga bisa dimanfaatkan dalam berbagai hal yang negatif. Seperti situs Youtube yang bisa menyebarkan konten berbau negatif seperti terorisme.

Dinukil dari laman BGR oleh Okezone, untuk mencegah beredarnya berbagai konten negatif dalam situs tersebut, Youtube-pun punya cara tersendiri memproteksi diri. Situs berbagi video tersebut memanfaatkan bantuan mesin untuk bisa menangkal konten yang mengandung unsur negatif.

Pemilih website Google sendiri mengatakan telah melakukan pendekatan multi-cabang dibantu oleh pembelajaran mesin. Nantinya komputer bisa mendeteksi dan menghapus berbagai konten dengan cepat. Khususnya konten yang memiliki konten tidak sesuai.

“Sistem dari mesin pembelajaran kami bergerak cepat dan lebih efektif dari sebelumnya. Karena lebih dari 75 persen video telah berhasil kami hapuskan dari konten kekerasan yang ekstrem selama sebulan terakhir,” ujar pihak Youtube.

Mesin pembelajaran tersebut selama sebulan lebih juga telah membantunya dalam meghapus sebanyak dua kali lipat. “Kemudian juga jumlah video mengenai kekerasan yang ekstrem juga telah dihapus, sebagaimana kami juga telah menurunkan berbagai konten tersebut,” jelasnya.

Ada lebih dari 400 jam konten video yang diunduh pada setiap menitnya di platform Youtube, dimana ada lebih dari 1,5 miliar pengguna yang log-in pada waktu tersebut. Hal tersebut seperti disampaikan oleh CEO Youtube, Susan Wojciki.

Ditambah lagi, dengan menggunakan komputer, Youtube sendiri bisa digunakan oleh orang-orang yang sudah ahli, khususnya melalui program Trusted Flagger. Mereka telah menambahkan sebanyak 15 organiasasi non-pemerintah, termasuk Anti-Defamation League, The No Hate Speech Movement, dan juga Institute for Strategic Dialogue.

Ada juga standar yang lebih sulit lagi pada video yang telah menggunakan sistem Flagged. Pengguna berpotensi mendapatkan kekerasan dari kebencian dalam suatu ujaran atau kekerasan yang ekstrem. Tapi ini mungkin bukan sesuatu yang ilegal.

“Jika kami menemukan video yang tidak melanggar kebijakan kami, tapi memiliki konten seperti agama yang controversial sampai supremasi, mereka akan ditempatkan pada lingkup yang terbatas,” ucapnya. (afr)