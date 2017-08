Saingi Instagram, Snapchat Caplok Produsen Drone Pengenal Wajah?

JAKARTA - Snap Inc, perusahaan induk dari media sosial Snapchat dikabarkan sedang mendekati produsen drone, Zero Zero Robotics. Menurut halaman The Verge, informasi ini berasal dari sumber dalam yang mengetahui persoalan tersebut.

Zero Zero Robotic merupakan produsen drone unik yang dapat dilipat. Pesawat tanpa awak tersebut bernama Hover Camera Passport dan telah diperkenalkan pihak produsen di ajang CES 2017 lalu.

Ukuran drone tersebut tergolong mungil. Selain dapat dilipat, Hover Camera Passport juga memiliki fitur pengenal wajah pengguna. Dikatakan bahwa, dengan fitur tersebut, drone ini dapat mengikuti tuannya ke mana pun ia pergi.

Hal itulah yang diduga menjadi daya tarik Snap Inc untuk mengakuisisi Zero Zero Robotics. Namun sayangnya, kabar akuisisi tersebut tak berhasil dikonfirmasi oleh pihak Evan Spiegel selaku CEO Snap Inc.

Jika memang benar, akusisi Zero Zero Robotics menjadi akusisi kedua Snap Inc terhadap perusahaan pembuat drone. Sebelumnya, perusahaan tersebut diketahui telah mencaplok Ctrl Me Robotics.

Snap Inc sendiri saat ini memang dikenal tak hanya fokus pada bisnis media sosial, namun juga perangkat keras. Hal itu ditandai dengan dibuatnya kacamata pintar bernama Spectacles yang dapat merekam siaran langsung ke Snapchat.

Sebelumnya Snap Inc dilaporkan telah merekrut sebuah tim dari startup asal Swiss bernama Strong.Codes. Perekrutan itu sebagai langkah antisipasi Snap Inc dalam mengamankan inovasinya di Snapchat.

Stong.Codes merupakan startup yang berfokus pada bagian pemrograman software serta membuatnya sulit untuk ditiru. Dengan demikian, perusahaan tampaknya tak ingin lagi kompetitor seperti Instagram dapat meniru fitur andalannya.