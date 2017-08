Setelah Akuisisi Whole Foods Market, Amazon Bikin Gebrakan Bisnis Baru, Seperti Apa?

NEW YORK – Amazon jelas memiliki rencana besar setelah mengakuisisi Whole Foods seharga USD13,7 miliar belum lama ini. Sementara sebagian besar diskusi seputar merger berpusat pada inisiatif Amazon seperti Prime-Fresh, Amazon Go dan layanan pengiriman dan pemesanan secara online meal-kit.

Melansir Venture Beat, Rabu (2/8/2017), kombinasi dari kedua perusahaan tersebut dapat menawarkan menfaat lain Amazon yang tidak dimiliki perusahaan lain. Contohnya, toko batu bata dan mortir di Amazon, Whole Foods bisa menyediakan jaringan lokasi di mana terselip di sudut toko kelontong Amazon.

Pembeli tidak hanya mengambil dan mengembalikan barang yang mereka pesan melalui toko e-commerce, namun juga menelusuri pilihan buku yang ditawarkan Amazon. Melalui segelintir toko buku, dan yang lebih penting, lihatlah perangkat terbaru Amazon.

Baca Juga: Cerdik! Ini 'Kelemahan' Bill Gates sehingga CEO Amazon Jadi Orang Terkaya di Dunia

Selama hasil pendapatan belum lama ini, CFO Brian Olsavsky tidak menyebutkan kesepakatan Whole Food kecuali untuk mengatakan bahwa dia sangat senang dengan hal itu. Tapi dia seperti marah saat ditanya tentang toko buku, batu bata dan mortir Amazon, dan bagaimana hal itu membantu menarik minat pada gadget seperti Echo dan Kindle.

“Saya pergi ke toko di Seattle minggu lalu dan saya melihat sekitar sepertiga orang berdiri di sekitar meja alat belajar bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berinteraksi dengan perangkat. Jadi, saya melihat secara langsung pengalaman pelanggan, menurut saya, itulah yang kami lihat sebagai keuntungan bagi toko fisik sekarang,” kata Brian.

Berbelanja dengan metode online memungkinkan pelanggan dapat menerima pesanan lebih cepat atau mengambil pesanan besar di Whole Foods setempat, namun toko juga bisa menjadi tempat yang bagus untuk bermain dengan teknologi Amazon terbaru.

Percobaan online shop Amazon dengan toko batu bata dan mortir akan dimulai perlahan dengan toko buku pertamanya yang telah dibuka di Seattle pada 2015. Saat ini, ada delapan toko buku Amazon dengan lima jalan lagi menuju San Francisco Bay Area, Los Angeles, New York dan Seattle.

Amazon juga menjajaki toko untuk menjual peralatan rumah tangga, barang elektronik, dan perabotan. Sejak Apple mulai membuka toko Glass cube di awal 2000-an, raksasa teknologi telah menggunakan lokasi bata dan mortir untuk menawarkan dukungan pelanggan, perbaikan perangkat dan tutorial perangkat lunak, selain menjual dan memamerkan gadget terbaru mereka.

Baca Juga: Sah! Jeff Bezos Jadi Orang Terkaya Sejagat