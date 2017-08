Ternyata! Bukan Hanya Indonesia, Amerika Serikat juga Alami Masalah dengan Keamanan di Internet

CALIFORNIA – Banyak yang tak dapat menerima zaman ketika kemajuan teknologi semakin berkembang, ada apa? Salah satunya adalah perkembangan internet, suatu hal yang bisa dibilang mimpi buruk bagi keamanan besar.

Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) akhirnya mulai mencoba dan memperbaikinya. Sebuah kelompok bipartisan senator AS memperkenalkan undang-undang yang berusaha mengatasi kerentanan dalam perangkat komputasi yang disematkan di objek sehari-hari, dikenal juga di industri teknologi sebagai internet of things (IoT),.

Para ahli telah lama memperingatkan tentang timbulnya ancaman yang signifikan terhadap keamanan siber global. Undang-undang baru tersebut mengharuskan vendor yang menyediakan peralatan terhubung ke pemerintah AS, tentunya untuk memastikan produk mereka dapat ditambal dan sesaui dengan standar keamanan industri.

Peraturan tersebut juga akan melarang vendor memasok perangkat yang memiliki kata kunci yang tidak dapat diubah atau memiliki kerentanan keamanan yang diketahui.

Republicans Cory Gardner dan Steve Daines and Democrats Mark Warner dan Ron Wyde ikut mensponsori undang-undang tersebut, yang disusun dengan masukan dari pakar teknologi di Atlantic Council dan Harvard University.

"Kami mencoba untuk mengambil sentuhan ringan mungkin. Undang-undang tersebut juga dimaksudkan untuk memperbaiki kegagalan pasar yang jelas yang telah meninggalkan produsen perangkat dengan sedikit dorongan untuk membangun dengan keamanan dalam pikiran,” kata Warner.

Undang-undang tersebut juga mengizinkan agen federal untuk meminta kepada kantor Manajemen dan Anggaran AS untuk mendapatkan izin membeli beberapa perangkat yang tidak sesuai jika terdapat kontrol lain, seperti segmentasi jaringan yang tersedia.

Hal tersebut juga akan memperluias perlindungan hukum bagi periset siber yang bekerja dengan itikad baik untuk meretas perlatan guna menemukan kerentanan, sehingga produsen dapat menambal kekurangan yang sebelumnya tidak diketahui.

Revolusi dalam internet akan segera datang, dan mau tak mau kita harus siap menghadapinya. Peneliti keamanan telah lama mengatakan bahwa rangkaian perangkat online yang membengkak termasuk mobil, perlatan rumah tangga, speaker dan peralatan medis tidak dilindungi secara memadai dari peretas yang mungkin berusaha mencuri infomasi pribadi atau meluncurkan serangan siber yang canggih.

Antara 20 miliar dan 30 miliar perangkat, diharapkan dapat terhubung ke internet pada 2020. Para peneliti juga memperkirakan dengan persentase yang besar dari mereka merasa tidak aman.

"Dalam waktu lima tahun Anda pergi dan membeli pemanggang roti, terlepas dari pemanggang roti yang Anda beli, bahkan jika tidak ada fitur IoT, ini masih akan menjadi pemanggang roti IoT. Ini masih akan menelefon ke rumah kepada pabrikan. Dan alasannya adalah Akan terjadi apakah akan sangat murah untuk dimasukkan ke dalam satu chip agar bisa menelepon ke rumah, bahwa mereka semua akan melakukannya, bahkan jika hasilnya sangat kecil,” kata Mikkp Hypponen F-Secure.

"Dan manfaatnya adalah analisis seperti 'ok, berapa banyak pemanggang roti yang kita gunakan, seberapa cepat orang menggunakannya saat mereka membelinya, berapa banyak roti panggang, roti apa yang mereka bakar, seberapa sering Pemanggang roti kami terbakar, di mana di London apakah kita memiliki pelanggan, apakah kita memiliki lebih banyak di sisi Timur atau Barat atau Selatan? Kita memiliki lebih sedikit pelanggan di sisi Selatan, lebih banyak mengiklankan di sisi Selatan. Hal-hal seperti itu," imbuh Mikko.

Dengan kata lain, pembeli bahkan tidak akan tahu bahwa ia membeli produk yang terhubung dengan internet, sehingga ia tidak bisa menghindarinya. Dan inilah yang membuat perdebatan keamanan yang begitu penting. Demikian dinukil dari Business Insider, Kamis (3/8/2017).

