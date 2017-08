Fantastis! Nih Jumlah iPhone yang Dijual Apple sejak Diluncurkan Pertama Kali

CUPERTINO - Selama panggilan konferensi pada Rabu 2 Agustus 2017, CEO Apple Tim Cook mengungkapkan bahwa Apple telah menjual 1,2 miliar handset iPhone sejak perangkat ikonik tersebut diluncurkan untuk pertama kali pada Juni 2007.

Pada 2016, Apple mengumumkan bahwa ia telah menjual 1 miliar handset cerdasnya sejak 2007. Artinya, selama setahun terakhir ini, perusahaan yang dinakhodai Tim Cook itu berhasil menjual 200 juta iPhone.

Selain itu, Cook juga menunjukkan bahwa penjualan iPhone saat ini sangat mengesankan, terutama pada lineup high-end. Penjualan iPhone 7 Plus melebihi penjualan pada 2016 dari iPhone 6s Plus, yang merupakan smartphone top Apple pada 2015.

Beberapa kenaikan penjualan bisa disebabkan oleh kamera ganda. Setup, yang memulai debutnya dengan iPhone 7 Plus. "Hasil iPhone sangat mengesankan, dengan permintaan yang sangat kuat di jajaran produk kami yang tinggi," kata Tim Cook.

"iPhone 7 merupakan iPhone paling populer dan penjualan iPhone 7 Plus meningkat secara dramatis dibandingkan dengan iPhone 6s Plus di kuartal Juni tahun lalu. Gabungan keluarga iPhone 7 dan iPhone 7 Plus naik dua digit sepanjanga tahun," lanjut bos Apple itu.

Di samping itu, untuk merayakan satu dekade iPhone, model premium iPhone 8 akan menjadi handset pertama yang berasal dari raksasa teknologi ini yang menampilkan panel OLED.

Dengan tak adanya tombol yang diharapkan pada perangkat, Apple akan menggunakan pemindaian 3D khusus yang memungkinkan pengenalan wajah untuk membuka kunci telefon dan memverifikasi identifikasi.

Teknologi ini menggantikan fingerprint scanner Touch ID, yang diharapkan Apple berada di bawah layar sentuh, seperti dikutip dari laman Phone Arena, Kamis (3/8/2017).

