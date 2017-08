Techno of The Week: Terungkap! Rotasi Inti Matahari Lebih Cepat Ketimbang Permukaannya

JAKARTA - Matahari merupakan sumber kehidupan bagi manusia di Bumi. Namun, belakangan ini ditemukan sesuatu yang cukup mengejutkan yakni inti Matahari berputar empat kali lebih cepat dari permukaannya.

Inti Matahari membentuk sekira seperempat dari radius Matahari. Fenomena ini diperkirakan mungkin terkait dengan periode setelah terbentuknya Matahari 4,6 miliar tahun yang lalu, ketika angin Matahari memperlambat rotasi bagian terluar.

Intinya, bagaimanapun bisa saja tak terpengaruh dan mempertahankan kecepatan aslinya. Gagasan ini telah disebut-sebut selama 20 tahun, namun belum pernah ditemukan sebelumnya.

"Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa rotasi inti ini tertinggal dari periode ketika Matahari terbentuk. Ini mengejutkan, dan menarik untuk berpikir bahwa kita mungkin telah menemukan peninggalan seperti apa Matahari saat pertama kali terbentuk,” kata Roger Ulrich dari University of California, Los Angeles, rekan penulis studi tersebut, dalam sebuah pernyataan.

Penemuan ini dibuat dengan menggunakan instrumen yang disebut GOLF (Global Oscillations at Low Frequency) di pesawat luar angkasa NASA dan ESA’s SOHO (the Solar and Heliospheric Observatory). Hal itu mengamati jenis gelombang seismik di Matahari, yang disebut g-mode dan melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan inti.

"Ini tentu hasil terbesar SOHO dalam dekade terakhir, dan salah satu penemuan top sepanjang SOHO," kata Bernhard Fleck, ilmuwan proyek SOHO ESA yang berbasis di Goddard Space Flight Center NASA di Greenbelt, Maryland dalam sebuah pernyataan terpisah.

Dengan menggunakan data berumur 16,5 tahun yang dikumpulkan oleh GOLF, para ilmuwan dapat melihat berapa lama gelombang akustiknya mengalir melalui Matahari dan kembali ke permukaan. Perjalanan ini memakan waktu sekitar empat jam, tujuh menit.

Tetapi mereka juga mampu mengukur dampak gelombang gravitasi di inti Matahari. Sekarang para ilmuwan dapat mulai mempelajari Matahari secara keseluruhan, dan melihat bagaimana rotasi yang berbeda ini mempengaruhi permukaan. Diperkirakan bahwa rotasi yang bervariasi bahkan mungkin berperan dalam penciptaan bintik matahari yang luas di permukaan. Demikian dinukil dari IFLScience, Sabtu (5/8/2017).