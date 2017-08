Dukung Industri Musik, MNC Play Meriahkan Konser Glenn Fredly

Jakarta – MNC Play bergabung dalam penyelenggaraan konser bertajuk “An Intimate Night with Glenn Fredly” untuk memeriahkan momen kedekatan penggemar dengan sang musisi. Konser ini merupakan persembahan dari Titan Center yang diadakan pada tanggal 5 Agustus 2017 di Titan Center, sektor 7 Bintaro.

“Ini merupakan kerja sama kami yang kedua kalinya bersama Titan Center dan yang kesekian kalinya dengan penyelenggara konser musik lainnya. Dukungan terhadap industri musik konsisten kami tunjukkan. Sebelumnya, kami telah mendukung Kahitna 30th Years Anniversary Love Festival, Michael Learns to Rock Indonesia Valentine Tour 2016, D’Essentials of Groove dan It’s Me BCL Concert, The 40th Anniversary-Celebration of Love dan BOYZLIFE: The Boyz are back in town. Dukungan ini diberikan karena selain sejalan dengan program pemerintah untuk memajukan industri kreatif di Indonesia, kami juga meyakini bahwa industri ini telah semakin bergeser ke arah digital, seperti halnya streaming yang kini digandrungi pendengar musik,” jelas Wahyu Samudro, Jabodetabek Retail Sales Division Head MNC Play.

“Dalam konser ini, kami memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkan layanan high speed internet MNC Play kepada pencinta musik, khususnya penggemar Glenn yang hadir. Dengan kecepatan internet MNC Play hingga 1000 Mbps, tentunya mereka dapat lebih nyaman dan mudah dalam menikmati musik dan mengikuti perkembangan musik terkini,” tambah Wahyu.

Tercetusnya Ide untuk membuat konser “An intimate Night with Glenn Fredly“ di Titan Center ini berawal dari pencapaian prestasi dari musisi Glenn Fredly dengan lagu-lagu yang begitu hits dan membanggakan pada masanya serta adanya keinginan untuk menghadirkan memori tersebut kembali ditengah para pencintanya. Untuk itu, konser ini diadakan dengan menghadirkan tontonan hiburan musik yang eksklusif dan nuansa intim yang hangat antara penggemar dan musisi berbakat tersebut.

“Kami bangga Titan Center telah dipercaya sebagai venue untuk konser eksklusif Glenn Fredly ini. Sebelumnya, fasilitas teater di Titan Center sudah beberapa kali dipergunakan untuk acara konser musik. Kami harap konser kali ini bisa mengobati rasa rindu penggemar akan lagu-lagu romantis dan penampilan Glenn Fredly,” ucap Hanny Setiati Sagita, Event Manager Titan Center.

Di lain sisi, konser ini juga bertujuan untuk menghargai dan memperkenalkan lebih banyak lagi akan hasil karya anak bangsa, khususnya dari penampilan dari solois terbaik di Indonesia.