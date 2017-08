Susul PlayStation, Xbox One Bakal Kebagian Spotify

JAKARTA - Beberapa waktu lalu, muncul sebuah laporan yang mengatakan bahwa Spotify akan segera hadir di konsol Xbox One. Kehadiran layanan streaming musik asal Swedia itu kabarnya tengah dalam masa pengerjaan dan diuji secara internal.

Tak lama setelah adanya kabar tersebut, kali ini Microsoft telah mengonfirmasi bahwa Spotify telah hadir di perangkat Xbox One. Hal ini diketahui melalui sebuah video di Youtube yang diunggah oleh Major Nelson dalam serial This Week on Xbox.

Dikutip dari Neowin, Minggu (6/8/2017), kehadiran layanan streaming musik Spotify terlihat dalam panel Guide Xbox One. Saat mengintip halaman tersebut, terdapat sebuah musik player berlogo Spotify yang sedang dijalankan di background.

Nama dari aplikasi tersebut sendiri terlihat sebagai Spotify Music - for Xbox. Hanya saja belum terkonfirmasi apakah nantinya akan menggunakan nama yang sama.

Perlu diketahui bahwa layanan tersebut saat ini akan hadir di Windows Store sebagai konversi dari aplikasi Desktop Bridge untuk PC.

Kehadiran Spotify di perangkat Xbox One tergolong telat dibandingkan kompetitornya dari Sony. Play Station diketahui telah memasang layanan tersebut sekira tiga tahun yang lalu. Meski demikian, pengguna Xbox One tentunya akan menunggu kehadiran Spotify di perangkatnya.

Xbox One sendiri merupakan konsol generasi kedelapan milik Microsoft yang diluncurkan pada 2013 lalu. Perangkat ini menjadi suksesor Xbox 360 S yang dirilis pada 2010.

