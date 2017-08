Wih! Diam-Diam Google Kembangkan Fitur Mirip Snapchat

MOUNTAIN VIEW – Perusahaan induk Google, Alphabet, kabarnya tengah mengembangkan teknologi yang mampu digunakan untuk membuat ‘stories’ yang serupa dengan fitur ‘Discover’ pada aplikasi Snapchat. Fitur itu dapat digunakan oleh perusahaan media, seperti disampaikan oleh salah satu sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Sumber itu mengatakan bahwa proyek Google yang bertajuk ‘Stamp’ ini tengah dalam tahap pengujian oleh publisher.

Perusahaan teknologi termasuk Google, Snap Inc –induk Snapchat, serta Facebook bersaing mengembangkan tools publikasi untuk perusahaan media, dengan harapan mampu membantu aplikasi mereka dengan berita, hiburan, olahraga, dan konten lainnya.

Tantangannya untuk fitur itu adalah membuat mereka lebih cepat dan mudah digunakan dibanding web browser, sekaligus memberikan pengalaman menarik bagi pengguna.

Tab ‘Discover’ Snapchat berbeda dengan cara mengintegrasikan video dengan teks dan foto. Tab itu memungkinkan pengguna untuk melompat ke stories atau iklan baru hanya dengan satu kali sentuhan.



The Wall Street Journal pertama kali mengumbar perkembangan Google Stamp pada Jumat, menurut sumber yang dikutip Reuters, Senin (7/8/2017). Disebutkan bahwa Google telah melakukan diskusi bersama beberapa publisher termasuk Vox Media, CNN Time Warner Inc, Mic, Washington Post, dan Time Inc untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.



Dalam sebuah kesempatan, Google menyatakan, “Kami tidak memiliki apa pun untuk kami umumkan saat ini, namun berharap bisa segera membagikannya.”

Jika dikaitkan, nama Stamp hampir sama dengan produk Google yang telah ada seperti Accelerated Mobile Pages atau AMP. Fitur ini memungkinkan penampilan berita online secara lebih cepat. Langkah ini juga dilakukan Facebook dengan mengusung produk saingan serupa bernama Instant Articles.

Tak hanya mengembangkan fitur yang mirip dengan Snapchat, raksasa teknologi Google ini juga dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membeli perusahan yang didirikan oleh Evan Spiegel tersebut.

Menurut laporan, Google menawarkan untuk mengakuisisi Snap, sesaat sebelum perusahaan itu mengumpulkan uang untuk putaran perdana Seri F yang memberikan perusahaan pada nilai USD20 miliar. Menurut salah satu sumber, penawaran untuk Snap berpotensi mencapai harga senilai USD30 miliar.

Para investor percaya bahwa Facebook dan Google merupakan perusahaan dengan kemungkinan terkuat untuk mengakuisisi Snapchat.