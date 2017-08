Nih Pokemon Baru di 'Ultra Sun and Ultra Moon'

TOKYO – Pokemon diketahui akan menjadi varian game terbaru untuk konsol Nintendo 3DS. Varian terbaru dari Pokemon untuk konsol game asal Jepang tersebut adalah ‘Pokemon Ultra Sun and Ultra Moon’. Pokemon-pokemon yang hadir dalam ‘Ultra Sun and Ultra Moon’ tidak jauh berbeda dengan pokemon-pokemon yang telah hadir sebelumnya. Namun, ada pokemon baru yang akan menjalani debutnya di game pada konsol 3DS tersebut.

Dilansir dari Gamespot, Senin (7/8/2017), pokemon yang akan menjalani debutnya ini disebut dengan Dusk Form Lycanroc. Julukan ini berasal dari bentuk pokemon itu sendiri. Dusk Form Lycanroc ini diketahui hanya akan hadir pada ‘Pokemon Ultra Sun and Ultra Moon’ saja. Pokemon Company mengungkapkan bahwa pemain akan bisa mendapatkan bentuk baru dari pokemon serigala ini saat game meluncur.

Dusk Form Lycanroc ini merupakan variasi ketiga dari pokemon serigala. Sebelumnya, bentuk yang dapat pemain dapatkan bergantung pada versi permainan yang dimainkan. Dalam Pokemon Sun, Rockruff akan berkembang menjadi Midday Form Lycanroc sedangkan di Pokemon Moon, Pokemon anak anjing akan berubah menjadi Lycanroc Midnight Form.

Menurut Pokemon Company, warna tubuh dan mata dari Dusk Form Lycanroc akan berbeda dengan Lycanroc yang pernah ditemui sebelum di Midday Form dan juga Midnight Form. Dalam situsnya, pokemon mengatakan bahwa Lycanroc yang baru ini tidak akan dapat diperoleh dengan metode biasa, seperti dengan menemukan pokemon misterius di alam liar.

‘Pokemon Ultra Sun and Ultra Moon’ dijadwalkan untuk dirilis pada 17 November 2017. Seperti game ‘Sun and Moon’, game ini akan ditempatkan di wilayah tropis Alola namun akan menghadirkan jalur cerita alternatif, selain itu pokemon ‘Ultra Sun and Ultra Moon’ juga akan beberapa pokemon yang tidak muncul dalam judul-judul game pokemon sebelumnya.