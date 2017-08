Tawarkan Petualangan Baru, Far Cry 5 Bakal Dipamerkan di Gamescom 2017

CALIFORNIA – Ubisoft, perusahaan penerbit game kabarnya akan membawa Far Cry 5 untuk event Gamescom 2017. Dalam sebuah video preview, Ubisoft menampilkan video yang menghadirkan Far Cry 5, Assassin’s Creed: Origins dan The Crew 2.

Dilansir Alphr, Rabu (9/8/2017), Ubisoft, perusahaan asal Prancis itu juga mengabarkan bahwa pihaknya menyiapkan lebih dari 300 stasiun yang bisa dimainkan di sepanjang booth mereka. Mereka yang berpartisipasi bisa mendapatkan hadiah eksklusif dalam permainan.

Gamescom 2017 akan digelar antara 22 dan 26 Agustus 2017. Sementara untuk melihat seperti apa permainan Far Cry 5, perusahaan telah mengunggah trailer dengan durasi tiga menit.

Sekadar informasi, Far Cry 5 mengusung permainan open-world dan mengambil tempat di daerah fiksi Hope County, Montana. Diceritakan karakter antagonis utama merupakan anggota pemujaan religious yang disebut “Gerbang Eden”.

Dari trailer yang bisa disaksikan di YouTube, permainan menampilkan grafis yang cukup mengesankan. Gamer bisa menggunakan senjata api dan kendaraan untuk melumpuhkan musuh.

Menariknya, gamer akan dibantu dengan seekor anjing yang bisa mengganggu lawan, bahkan merebut senjata lawan untuk diserahkan kepada gamer. Ada pula karakter dalam permainan yang dapat menembakkan peluru dari pesawat terbang.

Game Far Cry 5 rencananya dirilis pada 27 Februari 2018. Game tersebut bisa dimainkan di PlayStation 4, Xbox One dan Microsoft Windows.

Sebelumnya, Ubisoft telah merilis Far Cry 4 pada 2014. Game petualangan ini menampilkan latar belakang tempat yang berbeda dan jalan cerita yang berbeda pula.

Pada Far Cry 4, gamer bisa mengambil daging hewan untuk dijadikan umpan. Tokoh dalam permainan bisa melempar daging umpan tersebut ke arah musuh, dan kemudian hewan buas akan menerkam musuh tersebut.

Beberapa senjata yang bisa dimanfaatkan gamer antara lain Vector 45 ACP, MG42, P416, Flamethrower, Auto-crossbow, serta Mortars. Pemain juga disediakan opsi untuk menghabisi musuh menggunakan pisau belati genggam yang dinamakan Kukri.