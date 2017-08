Luluh! Kaspersky Cabut Aduan untuk Microsoft ke Komisi Eropa

MOSKWA – Kaspersky menarik aduan antimonopoli Eropa atas Microsoft Kamis (10/8/2017). Raksasa software tersebut melakukan perubahan pada Windows 10 Fall Creator Update yang telah meredakan Kaspersky dan membantu software antivirusnya memberikan notifikasi dan peringatan untuk memperbarui definisi virus.

Mulanya, Kaspersky mengajukan pengaduan kembali pada Juni 2017 dan mengklaim bahwa Microsoft menonaktifkan software antivirusnya selama upgrade Windows. Kaspersky juga mengadu bahwa Microsoft menggunakan dominasinya untuk mempromosikan software Windows Defender miliknya sendiri.

Diakui Microsoft pada akhir Juni 2017, Windows 10 meminta untuk menginstal versi baru antivirus pihak ketiga seperti Kaspersky, namun menonaktifkan software versi lama jika tak lagi kompatibel.

Microsoft kini mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja lebih dekat dengan vendor antivirus untuk membantu mereka mendapatkan tinjauan kompatibilitas sebelum update fitur digulirkan bagi pelanggan.

Pembuat software juga akan memberikan visibilitas jadwal rilis yang lebih baik untuk pembaruan Windows 10, memberi vendor antivirus lebih banyak waktu untuk menguji perubahan.

Salah satu perubahan penting yang akan terjadi pada Windows 10 Fall Creator Update adalh tweak tentang bagaimana peringatan dan notifikasi ditangani untuk software antivirus. Microsoft mengatakan akan mengizinkan aplikasi antivirus untuk menggunakan lansiran dan notifikasi mereka sendiri untuk meng-update antivirus mereka sebelum dan sesudah kedaluwarsa.

“Alih-alih memberikan notifikasi awal bahwa pengguna bisa mengabaikannya, notifikasi baru akan tetap ada di layar sampai pengguna memilih untuk mengandalkan Windows Defender atau penyedia solusi lain,” kata Rob Lefferts, Director of program management for Windows enterprise and security Microsoft.



Perubahan ini cukup meyakinkan Kaspersky untuk menarik aduannya.

“Perusahaan merasa puas dengan pendekatan yang diajukan oleh Microsoft untuk mengatasi peringatan yang dikeluarkan oleh Federal Antimonopoli Service (FAS), dan roadmap implementasinya,” kata juru bicara Kaspersky.

“Kaspersky Lab juga mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menarik pengajuannya ke Komisi Eropa dan ke Kantor Kartel Federal Jerman, yang menyatakan bahwa tidak ada lagi klaim yang harus ditangani oleh Microsoft,” terangnya.

Cara ini merupakan akhir perselisihan yang masuk akal bagi perusahaan yang akan diputuskan oleh Komisi Eropa. Kedua perusahaan tersebut mempertahankan kemitraan untuk memperbaiki software antivirus di Windows. Demikian seperti dilansir The Verge, Kamis (10/8/2017).