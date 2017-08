Keren! Ghost Rider Hadir di Game 'Marvel vs Capcom: Infinite'

OSAKA – Capcom dikabarkan siap meluncurkan game terbaru dari seri game crossover mereka ‘Marvel vs Capcom’. Game bergenre fighting ini akan hadir untuk perangkat konsol seperti PS4 dan Xbox One dan juga perangkat PC. Seri terbaru dari game ini akan berjudul ‘Marvel vs Capcom: Infinite’.

‘Marvel vs Capcom’ ini sejatinya adalah game dengan genre fighting, begitu pula dengan seri terbaru ‘Infinite’ ini. Karakter-karakter yang akan hadir pun tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Namun yang menarik di sini adalah karakter Ghost Rider akan hadir pada seri terbaru ‘Marvel vs Capcom’ ini. Dalam bocoran yang telah beredar sebelumnya tidak disebutkan bahwa Ghost Rider akan hadir pada game besutan perusahaan asal Jepang ini. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah bocoran sebelumnya adalah palsu atau memang tidak lengkap sehingga Ghost Rider tidak disebutkan.

Dilansir Ubergizmo, Kamis (10/8/2017), penambahan karakter Ghost Rider ini telah dikonfirmasi secara langsung oleh pengembang game tersebut yakni Capcom. Karakter lainnya yang akan hadir masih tidak jauh berbeda dengan seri game sebelumnya. Salah satu karakter yang cukup digemari oleh para pemain adalah Spider-Man yang belum lama ini filmnya hadir menghiasi bioskop-bioskop.

Karena tidak tampil dalam bocoran sebelumnya, gameplay yang akan disajikan oleh Ghost Rider ini tidak diketahui. Selain itu, trailer resmi untuk karakter tersebut juga tidak diperlihatkan oleh Capcom sendiri. Namun, Capcom mengatakan bahwa Ghost Rider akan dimainkan di Gamescom yang akan berlangsung pada 22 Agustus. Oleh karena itu, para pemain yang penasaran dengan bagaimana gameplay yang disajikan oleh Ghost Rider dapat melihatnya langsung di sana.

Karakter-karakter yang akan hadir di ‘Marvel vs Capcom: Infinite’ ini cukup banyak. Dari Marvel akan diisi oleh Black Panther, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Dormammu, Hawkeye, Hulk, Iron Man, Nova, Rocket Raccoon, Spider-Man, Thanos, Thor, Ultron, dan yang terbaru yakni Ghost Rider. Sedangkan dari Capcom akan diisi oleh Arthur, Chris Redfield, Chun-Li, Dante, Firebrand, Frank West, Jedah Doma, Mega Man X, Mike Hanggar, Morrigan Aensland, Nemesis, Nathan Spancer, Ryu, Sigma, Strider Hiryu, dan Zero. (flx)