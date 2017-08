Menyerah! HBO Siapkan Dana Tebusan Rp3,3 Miliar ke Hacker 'Game of Thrones'

NEW YORK – Distributor film HBO tampaknya telah mencoba untuk melunasi tebusan yang diminta hacker. Sebagaimana diketahui, para hacker berhasil membobol skrip, pertunjukan, dan informasi karyawan beberapa bulan lalu.

Variety dan The Hollywood Reporter melaporkan telah menerima e-mail dari para hacker berisi transkrip pesan yang dikirim oleh HBO yang menawarkan pembayaran tebusan.

Dalam pesan tersebut, seorang eksekutif HBO dilaporkan menulis, “Sebagai bukti niat baik dari pihak kami, kami bersedia membayar hadiah bug sebesar USD250.000 (Rp3,3 miliar) kepada Anda segera setelah kami dapat membuat akun yang diperlukan dan mendapatkan bitcoin.”

HBO menolak berkomentar terhadap kabar yang dirilis di media itu, namun Variety mengatakan bahwa pihaknya dapat mematikan e-mail tersebut.

Variety menyatakan e-mail tersebut mungkin merupakan taktik yang mengulur waktu, karena e-mail tersebut dikirim pada akhir Juli, sebelum HBO sepenuhnya menilai tingkat peretasan yang menimpanya. Ini artinya, belum jelas apakah HBO benar-benar telah berhasil membayar para hacker. Namun, penawaran yang dibuat tersebut masih terbilang mengejutkan.

Sejauh ini, sebagian besar perusahaan telah menolak untuk bernegosiasi dengan para hacker. Sebagian perusahaan takut menetapkan preseden atas pembayarannya.

Meski HBO kemungkinan tak berniat membayar, bukan hal biasa melihat perusahaan besar yang berhubungan dengan hacker. Pembayaran itu terbukti tak pernah dilakukan, dan para hacker tampaknya juga mencari lebih banyak cara atau hanya untuk mempermalukan HBO.

The Hollywood Reporter mengatakan bahwa mereka menerima e-mail dari para hacker seminggu yang lalu. Dalam e-mail tersebut dikatakan, “Ini hanya tentang uang. Kami berminggu-minggu melakukan negosiasi dengan pejabat HBO, tapi mereka membatalkan janji mereka dan ingin bermain-main dengan kami.”



Yang terbaru, hacker merilis data HBO dua hari yang lalu, saat mereka menerbitkan alamat rumah dan nomor telefon milik beberapa bintang 'Game of Thrones'. Demikian seperti dilansir The Verge, Jumat (11/8/2017).