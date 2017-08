Terungkap! Cover NBA Live 18 di Xbox One Tampilkan James Harden

CALIFORNIA – EA Tiburon mengumumkan baru-baru ini bahwa NBA Live 18 akan menampilkan pebasket Houston Rockets, James Harden. Pebasket tersebut bakal muncul sebagat atlet sampul untuk game NBA Live 18.

Dilansir Shacknews, Kamis (10/8/2017), Harden menjadi salah satu karakter besar dalam dunia NBA, memiliki penampilan yang khas, yakni berjanggut. Ia juga mencapai ketenaran dari kemampuannya ketika berada di lapangan.

Ini yang mendorong Harden menjadi “The One” untuk waralaba dan penggemar Houston Rockets. “Saat saya mendengar tentang bekerja dengan EA Sports dan menjadi atlet sampul NBA Live 18, saya sangat senang dengan kesempatan ini,” kata Harden.

Ia mengatakan, NBA Live 18 adalah tentang menciptakan identitas Anda sendiri dan membuat tanda Anda di liga. “Dan saya pasti bisa berhubungan dengan itu. Jika ada yang tahu tentang kreativitas, itu saya,” tambahnya.

Harden memulai kariernya sebagai pemain pertama yang pernah dirancang oleh Oklahoma City Thunder. Sejak bergabung dengan Houston di 2012, Harden telah berkembang menjadi kandidat MVP di liga.

Ia menyelesaikan musim pertamanya dengan rata-rata 25,9 poin dan 5,8 assist per game dan berkembang menjadi all-star serta salah satu pemain liga yang paling menghibur.

NBA Live 18 dikembangkan oleh EA Tiburon dan akan tersedia di seluruh dunia pada 15 September 2017 untuk Xbox One dan PlayStation 4.

Sebelumnya dilaporkan Neowin, setelah hampir dua tahun absen menyusul peluncuran NBA Live 16, EA kini telah memamerkan NBA Live 18 di acara EA Play 2017.

NBA Live 18 menampilkan sejumlah peningkatan ketimbang seri sebelumnya. Peningkatan itu dalam hal kendali pemain yang lebih responsif. EA mengklaim bahwa pihaknya menambahkan ratusan animasi baru, gaya dan interaksi di setiap posisi.

Perusahaan juga mengumumkan sistem menggiring bola yang baru dan menggunakan gerakan counter untuk berjaga di depan pemegang bola ketika bertahan. EA juga mengatakan bahwa mereka meningkatkan gerakan pemain serta kesadaran di lapangan.

NBA Live 18 menampilkan tiga modus game, Franchise, Ultimate Team, and The One.