Perangkat 'Mistis' Ini Kembali Hadir dalam Bentuk Paten, soal Apa?

WASHINGTON – Sejak awal tahun ini, Microsoft telah membeberkan beberapa aplikasi paten yang menunjukkan fitur dari perangkat mistis ‘Surface Phone’. Permohonan paten terakhir diterbitkan pada Kamis 10 Agustus 2017, meskipun telah diajukan ke USPTO kembali pada Februari 2016.

Paten yang memiliki judul ‘Cover of Device Acting as Antenna of Device’ menunjukkan perangkat akan terbuat dari bahan metal. Seperti judul yang dibawa paten ini, penutup dari metal tersebut juga akan berfungsi ganda yakni sebagai antena.

Berdasarkan apa yang diperlihatkan, hal ini akan berayun di sekitar engsel yang diposisikan di tengah perangkat. Dengan itu, pengguna tidak akan menimbulkan gangguan atau ‘detuning’ yang akan terjadi saat mereka menyentuh antena dalam proses menggunakan handset ini. Ketika detuning terjadi, kekuatan sinyal akan mendominasi dan membuat pemimpin perusahaan mengeluhkan penggunanya yang memegang handset secara tidak benar.

Di balik aplikasi paten ini, ada seorang pria bernama Antti Karilainen. Ia merupakan seorang ahli antena dan RF yang telah mengerjakan beberapa proyek berbasis antena dan mobile di Microsoft. Salah satunya juga berkisar pada penggunaan antena seluler yang berbeda dalam faktor bentuknya di masa depan.

Surface Phone saat ini minim pemberitaan di Redmond, namun aplikasi patennya menceritakan sesuatu yang sebaliknya, di mana pemberitaan mengenai aplikasi paten ini terus merebak. Perangkat besutan Microsoft yang masih dianggap ‘mistis’ ini tidak diketahui apakah benar-benar akan hadir ke pasar. Jika benar perangkat ini meluncur, setidaknya akan hadir pada 2018 atau 2019. Demikian dilansir Phone Arena, Senin (14/8/2017). (flx)