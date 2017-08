Elon Musk: Kecerdasan Buatan Lebih Berbahaya, Kok Bisa?

AMERIKA SERIKAT – Kecanggihan teknologi yang ada saat ini memang banyak membantu kehidupan manusia. Dengan teknologi tersebut, apa yang dipikirkan tidak mungkin bisa menjadi kenyataan sekarang ini. Namun keberadaan teknologi tidak selalu menjadi hal positif. Pasalnya, jika teknologi diciptakan secara berlebihan juga akan mengancam kehidupan manusia.

Co-Founder dan CEO Tesla, Elon Musk, diketahui memiliki pandangannya tersendiri mengenai dunia teknologi, khususnya seputar kecerdasan buatan. Dia mengatakan bahwa kecerdasan buatan yang digadang-gadang akan diciptakan bisa berisiko terhadap dunia.

Sementara itu Bos Facebook, Mark Zuckerberg, tidak setuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh pebisnis kelahiran 28 Juni 1971 tersebut. Namun, Musk sendiri tetap teguh pada pendiriannya mengenai pandangannya terhadap ancaman kecerdasan buatan jika memang teknologi tersebut benar diciptakan.

Seperti dinukil dari laman Ubergizmo, pria yang pernah mendapatkan gelar sarjana ekonominya dari The Wharton School of the Univesity of Pennsylvania tersebut juga mengatakan bahawa kecerdasan buatan adalah sebuah ancaman. Bahkan ancaman ini jauh lebih besar ketimbang ancaman dari Korea Utara (Korut). Hal tersebut ia sampaikan lewat akun Twitter pribadinya, @elonmusk. “Jika Anda tidak khawatir mengenai keamanan Al, seharunya Anda perlu khawatir. Karena ini lebih berisiko ketimbang Korea Utara,” tulisnya.

Dalam beberapa minggu terakhir ini, jika Anda melihat sejumlah berita yang berkembang, Anda perlu waspada denga adanya tensi dari Korea Utara yang semakin meningkat. Negara paling terisolasi ini dipercaya memiliki senjata nuklir serta menampilkan agresi verbal yang bisa membantu banyak hal.

Selain itu menurut Musk, kecerdasan buatan tidak hanya bisa memberikan perkembangan di dunia teknologi. Musk bukan satu-satunya orang di dunia teknologi yang menyoroti kekhawatirannya terhadap ancaman yang akan timbul pada hadirnya kecerdasan buatan. ilmuwan dunia seperti Stephen Hawking juga memiliki kekhawatiran yang sama mengenai perkembangan teknologi tersebut. (afr)