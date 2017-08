Keren, Ternyata Ini Arti dan Manfaat Tepuk Pramuka Lho!

JAKARTA – Salah satu hari bersejarah yang sedang berlangsung adalah HUT Pramuka 2017. Hari ini, Senin (14/8/2017), menjadi momen spesial bagi seluruh organisasi gerakan pramuka di Tanah Air.

Biasanya kegiatan pramuka identik dengan berkemah, api unggun, dan sandi morse. Selain itu, ada satu hal yang sangat lekat dengan pramuka, yakni tepuk pramuka.

Namun, tahukah kalian apa itu arti tepuk pramuka? Nah, ternyata banyak yang mengetahui mengenai arti dari tepukan tersebut.

Tepuk tangan merupakan kegiatan yang sudah sangat identik dengan kepramukaan. Kegiatan yang tampaknya hanya bermain-main ini ternyata sangat bermanfaat berdasarkan penelitian para ahli. Tepuk tangan dalam pramuka bermanfaat untuk mengembangkan dan meningkatkan kebutuhan emosional, fisiologis, sosiologis, dan kognitif anak dan remaja sebagai bekal untuk menuju ke tahap pertumbuhan.

Berikut Okezone rangkum arti tepuk tangan pada kegiatan pramuka di Indonesia, melansir dari berbagai sumber.

Tepuk tangan merupakan salah satu tepuk yang wajib dikuasai oleh para anggota pramuka. Tepuk pramuka berfungsi untuk membangun kekompakan, mencairkan suasana, membangun persaudaraan bakti, dan juga menunjukkan kesiapan untuk melaksanakan kegiatan.

Di dalam kegiatan kepramukaan, banyak sekali jenis permainan tepuk tangan. Di samping jenis tepuk tangan yang lama, terdapat juga tepuk tangan versi baru yang diciptakan oleh kakak pembina di berbagai daerah.

Kreativitas tanpa batas dapat dilakukan dalam menciptakan permainan tepuk tangan.

Di samping bisa digunakan untuk membangun suasana, permainan tepuk tangan juga dapat digunakan untuk menyisipkan pesan-pesan tentang kebersihan, kerapian, tanggung jawab, cinta alam, serta orang tua.

Tak hanya itu, tepuk tangan juga dapat digunakan untuk menyisipkan ilmu pengetahuan tentang binatang, alam, dan teknologi.

Tetapi apa manfaat dari melakukan tepuk tangan? Tepuk tangan ternyata dapat meningkatkan kesehatan, karena di dalam organ telapak tangan terdapat pusat syarat dari semua bagian tubuh. Setiap saraf membuat koordinasi sendiri dan menghasilkan efek positif bagi organ-organ lainnya.

Diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan Dr Idit Sulkin, anggota BGU Music Science Lab in Departemen of the Arts, tepuk tangan mampu melatih integritas sosial dan sikap emosional anak-anak.

Suasana riang gembira, kekompakan untuk menghasilkan irama yang indah, kebersamaan dan keceriaan ternyata mampu melahirkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab. Tak luput, menjaga kebersamaan dan membantu anak-anak untuk menghayati dan merasakan kerindangan dengan bertepuk tangan.